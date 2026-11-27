i Bayern-Sportdirektor Christoph Freund. IMAGO/Ulrich Wagner Gegen Bosse geschossen Kimmich-Strafe bei Bayern? Boss Freund klärt auf Mit seinen offenen Worten gegen die Bayern-Granden hat Joshua Kimmich für Aufsehen gesorgt. Konsequenzen schloss Sport-Boss Christoph Freund aus. Von Sport Heute 27.11.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die öffentliche Abrechnung von Joshua Kimmich mit der Führungsetage des FC Bayern München hat für den Mittelfeldstar zumindest finanziell keine Konsequenzen. Sportdirektor Christoph Freund stellte am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz klar, dass der deutsche Nationalteam-Kapitän nach seiner scharfen Kritik an den Bayern-Bossen keine Geldstrafe zu befürchten habe.

"Wir haben das nie besprochen und es war auch nie ein Thema, über eine Geldstrafe zu sprechen. Wir schauen wirklich nach vorne und konzentrieren uns auf die nächsten Spiele", erklärte der Sportdirektor des deutschen Rekordmeisters. Eine finanzielle Sanktion gegen den Führungsspieler stand demnach überhaupt nicht zur Debatte.

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Kimmich konterte Bayern-Bosse

Kimmich hatte sich nach der Champions-League-Niederlage beim OSC Lille demonstrativ vor seinen Teamkollegen Jamal Musiala gestellt und die Bayern-Bosse für ihren öffentlichen Umgang mit dem 23-jährigen Offensivstar ungewöhnlich scharf kritisiert. Damit sorgte der Mittelfeldspieler für zusätzliches Aufsehen in der seit Wochen anhaltenden Debatte um Musiala.

Ins Rollen gebracht hatte die Diskussion Anfang November Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Dieser hatte öffentlich Zweifel daran geäußert, ob Musiala angesichts seiner neurologischen Dysfunktion jemals wieder zu seiner einstigen Leistungsstärke zurückfinden könne. Zudem stellte Hoeneß die Wirtschaftlichkeit des hochdotierten Vertrags des Offensivspielers infrage.

Zweifel an Musiala

Rückendeckung erhielt der Ehrenpräsident in weiterer Folge von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Insbesondere Rummenigge sorgte mit seinen deutlichen Aussagen über Musialas sportliche Perspektive und die Angemessenheit seines Gehalts für eine Welle der Empörung. Schließlich sah sich auch Kimmich dazu veranlasst, öffentlich Stellung zu beziehen.

Eine Bestrafung des Mittelfeldstars hätte die ohnehin angespannte Situation beim deutschen Rekordmeister weiter verschärfen können. Mit seiner klaren Ansage beendete Freund nun zumindest die Spekulationen über eine mögliche Geldstrafe für Kimmich. Statt weiterer öffentlicher Diskussionen soll bei den Münchnern wieder das Sportliche in den Vordergrund rücken.