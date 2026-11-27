i Bio-Bauer Chris mit "seiner" Melissa. RTL Verliebt in Bio-Bauer? Bundesliga-Managerin macht bei "Bauer sucht Frau" mit Bei Bauer sucht Frau in Deutschland macht eine Mitarbeiterin des Zweitligisten VFL-Wolfsburg mit. Von Sport Heute 27.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Mitarbeiterin des VfL Wolfsburg sucht im TV nach der großen Liebe! Seit Anfang November läuft bei RTL die mittlerweile 22. Staffel der beliebten Dating-Show "Bauer sucht Frau". Mit dabei ist auch die 27-jährige Melissa, die beim deutschen Zweitligisten arbeitet.

Die Wolfsburg-Mitarbeiterin hat ein Auge auf Bio-Bauer Chris (31) geworfen und setzte sich während der Hofwoche bereits gegen ihre Konkurrentin Lea durch. Der Landwirt lebt in einer Hofgemeinschaft mit neun weiteren Erwachsenen und einem Kind. Auf insgesamt 220 Hektar Grünland hält der 31-Jährige unter anderem Milchkühe, Schweine, Schafe und 100 Hühner. Seine Traumfrau soll einen "Löwencharakter" haben.

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Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Melissa noch als Projektmanagerin beim VfL tätig, mittlerweile arbeitet sie als Assistentin der Geschäftsführung. Ihr Arbeitsplatz befindet sich im VfL-Center und damit in unmittelbarer Nähe zum Trainingsplatz der Fußballprofis.

Auch der Verein wusste über die TV-Teilnahme seiner Mitarbeiterin Bescheid. Wie Wolfsburg auf Anfrage der "Bild" bestätigte, hatte Melissa die Verantwortlichen vorab informiert und die Zustimmung ihres Arbeitgebers eingeholt. Die 27-Jährige selbst wollte sich zu ihrem TV-Auftritt nicht äußern.

Während Melissa um ihr Liebesglück kämpft, rittern die Wolfsburger um die Rückkehr in die Bundesliga. Nach zwölf Spieltagen liegt der VW-Klub auf dem vierten Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter dem Relegationsrang. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig auf dem Programm.