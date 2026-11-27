i Sebastian Prödl ist der neue ÖFB-Sportdirektor. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Nachfolger von Schöttel Sebastian Prödl ist neuer ÖFB-Sportdirektor Die Suche nach einem neuen ÖFB-Sportdirektor ist beendet. Sebastian Prödl setzte sich im Rennen um den Posten durch und übernimmt Anfang 2027. Von Sport Heute 27.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ÖFB hat einen neuen Sportdirektor. Sebastian Prödl tritt die Nachfolge von Peter Schöttel an, von dem sich der Fußball-Bund im September getrennt hatte. Der Aufsichtsrat sprach sich am Freitag einstimmig für den 73-fachen ÖFB-Teamspieler aus.

Damit setzte sich der 39-Jährige in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch, das von einer externen Personalberatung begleitet wurde. Zuletzt waren neben Prödl auch Marc Janko, Martin Scherb und Günter Kreissl als Kandidaten für den Posten gehandelt worden.

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Prödl überzeugte mit Konzept

Für ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll waren neben der Persönlichkeit des ehemaligen Innenverteidigers vor allem dessen Vorstellungen von der Zukunft des österreichischen Fußballs ausschlaggebend.

"Mit Sebastian Prödl haben wir uns für eine Führungspersönlichkeit entschieden, die den österreichischen Fußball in seiner Gesamtheit versteht und die unterschiedlichen Kräfte und Interessen unter einem gemeinsamen Ziel zusammenführen kann", erklärt Pröll.

"Sein fundiertes Konzept hat in den Hearings überzeugt und in Verbindung mit seiner Persönlichkeit den Ausschlag gegeben."

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Prödl kündigt klare Entscheidungen an

Der ehemalige Teamspieler kennt die Strukturen des Fußball-Bundes bereits bestens. Seit Anfang 2025 fungiert Prödl als sportlicher Leiter der ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams. Nun steigt der Steirer zum Sportdirektor auf.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Auswahlkommission und des Aufsichtsrats und gehe mit großer Demut, Verantwortung und Tatendrang an diese Aufgabe heran", sagt Prödl.

Der 39-Jährige will die sportliche Weiterentwicklung des österreichischen Fußballs mit einer klaren Strategie vorantreiben und dabei auch die heimischen Vereine einbinden. "Dafür braucht es Mut, neue Wege zu gehen, klare Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen."

Internationale Erfahrung und Management-Ausbildung

Prödl bringt neben seiner langjährigen Erfahrung als Fußballprofi auch eine Management-Ausbildung mit. 2023 schloss er den UEFA Executive Master for International Players als Jahrgangsbester ab. Zudem sammelte er als Aufsichtsratsmitglied der Wiener Austria Erfahrungen auf Funktionärsebene.

In seiner aktiven Karriere stand der Steirer bei Sturm Graz, Werder Bremen, Watford und Udinese unter Vertrag. Er absolvierte unter anderem 149 Partien in der deutschen Bundesliga, 77 in der Premier League und zehn in der Champions League. Anfang 2027 tritt Prödl seinen neuen Job beim ÖFB an.