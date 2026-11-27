i Anika Neuer meldet sich zu Wort. IMAGO/MIS "Die Frau, die betrogen wurde" Andere Frau an Neuers Seite – Ex bricht ihr Schweigen Nach dem Ehe-Aus mit Manuel Neuer meldet sich Anika auf Instagram zu Wort. Ein geteiltes Video lässt dabei tief blicken. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 09:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem plötzlichen Ehe-Aus mit Manuel Neuer muss Anika Neuer ihr Leben neu ordnen. Die 26-Jährige hat sich auf Instagram mit emotionalen Botschaften gemeldet, die einen Einblick in ihre schwierige Situation geben. Besonders ein geteiltes Reel sticht dabei heraus. Im englischsprachigen Clip von einem anderen User geht es um Untreue. Darin ist zu hören: "Es ist nicht beschämend, die Frau zu sein, die betrogen wurde. Beschämend ist es, ein Mann zu sein, der seine Familie zerstört."

Zuvor hatte sie ihre Gefühlslage selbst mit einem persönlichen Text beschrieben: "Meine Welt bricht gerade auseinander. Ich bin erschöpft, überfordert und trage viel zu viel. Ich bin emotional leer." Dazu setzte sie ein gebrochenes Herz und fügte hinzu: "Ich fühle mich einsam, sogar unter Menschen. Ich kämpfe mehr, als andere sehen."

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Erst vor Kurzem wieder Mama geworden

Für die zweifache Mutter kommt die Trennung zu einem besonders schwierigen Zeitpunkt: Erst Ende August 2026 wurde der zweite gemeinsame Sohn geboren, der ältere Luca kam im März 2024 zur Welt.

Laut "Bild" soll Manuel Neuer seiner Frau nur wenige Tage nach der Geburt mitgeteilt haben, dass er die Ehe nicht fortsetzen möchte. Außerdem berichtet die Zeitung unter Berufung auf mehrere Personen aus dem Umfeld des Torhüters von einer angeblich neuen Frau an seiner Seite. Die 23-Jährige soll nicht nur Neuers Physiotherapeutin beim FC Bayern sein – ein Verhältnis bestehe schon seit Monaten. Anika soll von der Bekanntschaft gewusst haben.

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Wie "Bunte" berichtet, ist der 40-Jährige mittlerweile aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee ausgezogen. Anika wohnt dort vorerst mit den beiden Kindern und hält Ausschau nach einem neuen Zuhause in Grünwald bei München, um näher bei ihren Freundinnen zu sein.

Ganz aus dem Alltag seiner Söhne hat sich Neuer offenbar nicht zurückgezogen: Er soll regelmäßig den älteren Buben in die Kinderbetreuung bringen. Der Bayern-Kapitän selbst hat sich zu den Berichten bislang nicht öffentlich geäußert.