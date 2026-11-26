i Wayne Carpendale teilte auf Instagram ein vertrautes Foto aus dem Flugzeug. APA; Instagram/wayne_interessiert_s "Momente, in denen ..." Wayne Carpendale teilt inniges Foto mit Unbekannter Kurz nachdem Annemarie Carpendales neue Liebe bekannt wurde, teilt auch Wayne Carpendale ein vertrautes Foto. Wer ist die Frau? Von Heute Entertainment 26.11.2026, 18:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während Annemarie Carpendale (49) offenbar neues Liebesglück gefunden hat, sorgt nun auch ihr Noch-Ehemann Wayne Carpendale (49) für Aufsehen. Am Donnerstag teilte der Schauspieler in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss aus dem Flugzeug, der ihn ganz vertraut mit einer unbekannten Frau zeigt.

Wayne liegt darauf mit dem Kopf auf ihrem Schoß und schmiegt sich an ihren hellbraunen Pullover. Die Frau hat lange, brünette Haare, ihr Gesicht ist nicht zu sehen. Dazu schreibt der Sohn von Schlagerstar Howard Carpendale (80): "Es gibt Momente, in denen alles leiser wird."

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Ob hinter dem Foto eine neue Liebe steckt, ist unklar. Wer die Frau ist, hat Wayne bisher nicht verraten.

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Erst Anfang September hatten Wayne und Annemarie ihre Trennung öffentlich gemacht. Nach rund 19 gemeinsamen Jahren und fast 13 Jahren Ehe sei bereits seit Jahresbeginn Schluss, erklärten sie damals auf Instagram.

Zerstritten sind die beiden aber nicht: "Wir leben weiterhin unter einem Dach, sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team", hieß es im gemeinsamen Statement.

Nur einen Tag danach standen die beiden sogar gemeinsam bei einer Spendengala in Wien auf der Bühne. Annemarie soll inzwischen mit dem Münchner Modeunternehmer Daniel Schustermann liiert sein.