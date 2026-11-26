i Pocher legt im Streit mit Menowin nach. IMAGO/Uwe Erensmann; IMAGO/mix1 "Vielleicht b*ms ich Cousine" Streit mit Menowin: Jetzt will Pocher damit Geld machen Oliver Pocher lässt keine Gelegenheit aus: Nach dem Streit mit Menowin Fröhlich legt er jetzt frech und provokant noch einmal nach. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 17:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Oliver Pocher lässt sich den Streit mit Menowin Fröhlich offenbar nicht entgehen: Statt Gras über den Eklat wachsen zu lassen, macht der Comedian daraus kurzerhand ein Geschäftsmodell.

Wie "Raptastisch" berichtet, wurde die Podcast-Folge mit Pietro Lombardi auf seiner Plattform "Pocher Club" sogar früher als geplant veröffentlicht. Besonders provokant ist dabei die Werbeaktion: Mit dem Rabattcode "Cousine" kostet das Monatsabo nur 2,99 statt 6,99 Euro.

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Wer also lediglich die umstrittene Episode sehen und anschließend kündigen möchte, kann ordentlich sparen. Der Name des Codes ist allerdings alles andere als zufällig gewählt – Pocher spielt damit direkt auf den Auslöser des Streits an.

Menowin ruderte zurück

Bei der Aufnahme von "Patchwork Boys" war es zwischen Pocher und dem "DSDS"-Star zum heftigen Zerwürfnis gekommen. Ein Witz über Menowins frühere Beziehung zu seiner Cousine und Pochers Nachsatz "Vielleicht b*** ich auch noch einmal meine Cousine" brachten den neunfachen Vater auf die Palme.

Er beschimpfte die Aussage des Comedians als "F*tzen-Move" und erklärte: "Ich bin hierher gekommen, um mit dir ein normales Gespräch zu führen." In einem Publikumsvideo ist zudem von ihm zu hören: "Und wenn du deine Cousine b***** willst, dann kannst du das gerne machen."

Laut "RTL.de" forderten danach sogar Eltern wegen der vulgären Ausdrücke ihr Geld vom Veranstalter zurück. Menowin blickt inzwischen selbstkritischer auf den Vorfall: "Mit zwei Tagen Abstand sehe ich die Situation natürlich noch einmal reflektierter", erklärte der 39-Jährige.

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"In dem Moment waren viele Emotionen im Spiel, und ich habe impulsiv reagiert." Besonders seine Wortwahl bereue er: "Was ich am meisten bereue, ist meine Wortwahl. Ich glaube, man kann seine Familie verteidigen und klare Grenzen setzen, ohne dabei selbst die Kontrolle über seine Worte zu verlieren." Ob er jetzt bei Pochers jüngster Provokation wirklich die Nerven behalten wird, wird sich zeigen.