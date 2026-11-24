i Menowin hatte Streit mit Pocher. IMAGO/mix1; IMAGO/Matthias Wehnert Streit mit Oliver Pocher Menowin stürmt aus Show – jetzt bereut er Ausraster Nach dem Eklat mit Oliver Pocher in Leipzig blickt Menowin Fröhlich selbstkritisch zurück. Vor allem seine Wortwahl bereut der Sänger. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 20:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem hitzigen Wortgefecht mit Oliver Pocher in Leipzig hat Menowin Fröhlich offenbar noch einmal über seinen Auftritt nachgedacht. Der Sänger räumt ein, im Eifer des Gefechts die Kontrolle über seine Sprache verloren zu haben.

Beim Live-Podcast "Patchwork Boys", den Pocher gemeinsam mit Pietro Lombardi auf die Bühne brachte, war es am Samstag zum Knall gekommen: Ein geschmackloser Seitenhieb auf Menowins frühere Beziehung zu seiner Cousine brachte den neunfachen Vater auf die Palme.

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Als Pocher nachlegte und meinte: "Vielleicht b*** ich auch noch einmal meine Cousine", platzte Fröhlich der Kragen. Er konterte mit heftigen Beschimpfungen und brach den Auftritt ab: "Das ist ein F*tzen-Move. Ich bin hierher gekommen, um mit dir ein normales Gespräch zu führen." Laut "RTL.de" beschwerten sich anschließend sogar Eltern beim Veranstalter und verlangten wegen der vulgären Ausdrücke ihr Geld zurück.

"Mit zwei Tagen Abstand..."

Inzwischen sieht der 39-Jährige sein eigenes Verhalten mit etwas Abstand kritischer. "Mit zwei Tagen Abstand sehe ich die Situation natürlich noch einmal reflektierter", erklärte er. "In dem Moment waren viele Emotionen im Spiel, und ich habe impulsiv reagiert." Besonders seine Ausdrucksweise stößt ihm mittlerweile sauer auf: "Was ich am meisten bereue, ist meine Wortwahl. Ich glaube, man kann seine Familie verteidigen und klare Grenzen setzen, ohne dabei selbst die Kontrolle über seine Worte zu verlieren."

An seiner Haltung ändert das allerdings nichts: "Meine Familie ist für mich etwas Heiliges, und ich werde immer für sie einstehen." Statt lautstarker Ausbrüche wolle er künftig anders reagieren: "Denn Stärke bedeutet nicht immer, laut zu werden. Manchmal ist es gerade die größte Stärke, ruhig zu bleiben, obwohl man innerlich verletzt ist."

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Erst im Juli war Fröhlich zum neunten Mal Vater geworden. Wenige Wochen davor hatte er bei "DSDS" sein Comeback mit dem Sieg gekrönt. Die turbulenten Zeiten schienen damit eigentlich hinter ihm zu liegen. Nun zieht er aus dem jüngsten Vorfall eine persönliche Lehre: "Ich möchte nicht nur lernen, meine Familie zu verteidigen, sondern auch, es auf eine Weise zu tun, auf die meine Familie stolz sein kann."