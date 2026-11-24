i Barbara Schöneberger moderiert seit 2022 "Verstehen Sie Spaß?". APA-Images / dpa / Soeren Stache Funkstille nach TV-Auftritt Barbara Schöneberger: "Keine Sau interessiert sich" Nach ihren Shows wartet Barbara Schöneberger oft vergeblich auf Nachrichten. Nicht einmal ihre Eltern melden sich bei ihr. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Samstagabend-Show, Millionenpublikum, und danach: Stille. Barbara Schöneberger (52) wundert sich, dass nach ihren TV-Auftritten kaum jemand reagiert. Davon erzählte sie in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" im Gespräch mit Moderatorin Karen Heinrichs (52).

"Ich mache immer wieder den Fehler. Ich gehe nach oben an mein Telefon in der Garderobe und denke mir: 'Mal gucken, wer mir so geschrieben hat'", erzählt die "Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin. Das Ergebnis sei ernüchternd: keine einzige Nachricht. Ihr trockenes Fazit: "Keine Sau interessiert sich dafür, was ich mache." Nicht einmal ihre Eltern würden sich melden.

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60 Nachrichten für die Feuerwehrfrau

Woran das liegt? Schöneberger vermutet, dass die Leute schlicht an ihren Anblick gewöhnt sind. Seit 1999 ist sie im Fernsehen zu sehen, da ist ein Auftritt nichts Besonderes mehr. Wie groß der Unterschied sein kann, erlebte sie erst kürzlich bei einem Streich mit Einsatzkräften einer Feuerwehr in Sachsen. Eine Feuerwehrfrau zeigte ihr danach stolz ihr Handy: rund 60 Nachrichten. Bei Schöneberger: null.

Auch Heinrichs, die seit 2007 das Sat.1-"Frühstücksfernsehen" moderiert, kennt das Gefühl. Als sie selbst mit Kollege Matthias Killing bei "Verstehen Sie Spaß?" von Schöneberger und Horst Lichter (64) reingelegt wurde, schwiegen ihre Eltern ebenfalls.

"Ich war auch ganz schön enttäuscht", gibt sie zu, schließlich hatte sie die Show als Kind mit ihnen geschaut. Ein Trost bleibt ihr aber: Ihre beste Freundin meldet sich verlässlich als Erste mit Lob.