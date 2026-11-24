i Katie Leung als Cho Chang in "Harry Potter und der Orden des Phönix" APA-Images / Starpix; Imago "Nicht gut genug" Nach Mega-Erfolg: Darum verschwand "Harry Potter"-Star Mit "Harry Potter" wurde Katie Leung über Nacht weltberühmt. Doch hinter den Kulissen kämpfte die Schauspielerin mit großen Selbstzweifeln. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Fans kennen sie als Cho Chang aus den "Harry Potter"-Filmen. Für Katie Leung (39) hätte die Karriere kaum besser beginnen können. Doch ausgerechnet nach ihrem großen Durchbruch begann die Schauspielerin, an sich selbst zu zweifeln.

Im Gespräch mit "Heute" auf der Comic Con erzählt die 39-Jährige offen, warum sie sich nach ihrer Zeit in Hogwarts zunächst zurückzog.

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"Ich dachte, ich bin nicht gut genug", gesteht Leung. Lange habe sie geglaubt, dass sie ihre Rolle in der erfolgreichen Filmreihe lediglich ihrem Glück zu verdanken hatte. Sogar ihr eigenes schauspielerisches Talent stellte sie infrage.

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Auch ihr Plan B ging schief

Die Unsicherheit ging so weit, dass sich Leung zwischenzeitlich von der Schauspielerei abwandte. Statt vor der Kamera zu stehen, wollte sie sich lieber der Fotografie widmen. Doch auch dieser Plan ging nicht wie erhofft auf. "Das war dumm, es ist genauso hart", erzählt sie lachend.

Heute geht die Schauspielerin deutlich gelassener mit Rückschlägen um. Absagen für Rollen nimmt sie nicht mehr so persönlich wie früher. Mittlerweile hat sie auch in einer anderen erfolgreichen Produktion ihren Platz gefunden: "Bridgerton". Dort verkörpert sie die unangenehme Stiefmutter Lady Araminta Gun.

Katie Leung im "Heute"-Talk. Heute

Lieber "Bridgerton" als "Harry Potter"

Obwohl sie durch "Harry Potter" berühmt wurde, fühlt sich Leung heute in der Welt von "Bridgerton" sogar wohler. Der Grund ist überraschend: Sie habe mittlerweile das Gefühl, wirklich dazuzugehören. Auch ihre Rolle als fiese Stiefmutter scheint ihr besonders viel Spaß zu machen.

"Sie ist sehr gemein. Jeder kann mal in so eine Situation geraten – niemand von uns ist perfekt, und manchmal gehen uns andere Leute auf die Nerven", erklärt sie lachend.

Dabei beschreibt sich die Schauspielerin selbst eher als zurückhaltenden Menschen. Früher sei es ihr schwergefallen, sich auszudrücken. Durch ihre Rolle konnte sie nun auch einmal ihre gemeine Seite ausleben.

Katie Leung wurde als Cho Chang in Harry Potter bekannt und ist nun auch in Bridgerton zu sehen. Netflix

Jetzt träumt sie von einer ganz anderen Rolle

Für die Zukunft hat Leung jedenfalls klare Vorstellungen. Nach "Harry Potter" und "Bridgerton" würde sie gerne einmal etwas Bodenständigeres spielen.

Ihre bisherigen Rollen seien oft "sehr episch" gewesen. Nun wünsche sie sich Geschichten mit mehr Dialogen und weniger Action und Feuer.

Eine Ausnahme würde die Schauspielerin allerdings machen: Sollte Hollywood bei ihr für einen James-Bond-Film anklopfen, wäre sie sofort interessiert. "Ich würde zu dem Bond-Girl nicht Nein sagen, komm schon", lacht sie im "Heute"-Interview.