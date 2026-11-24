i Ben Shelton und Trinity Rodman machten ihre Beziehung im März 2025 öffentlich. IMAGO/Pressefoto Baumann "Es ist wirklich schwierig" Liebes-Aus! Sport-Traumpaar Shelton & Rodman getrennt Nach knapp zwei Jahren sollen sich Tennis-Star Ben Shelton und Fußballerin Trinity Rodman getrennt haben. Schuld sei der volle Terminkalender. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 18:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eines der größten Traumpaare des US-Sports ist offenbar Geschichte: Tennis-Ass Ben Shelton (24) und Fußball-Star Trinity Rodman (24) sollen nach knapp zwei Jahren getrennte Wege gehen. Das berichten das US-Magazin "People" und die britische "Daily Mail".

Als Grund nennen die Berichte die vollen Terminkalender der beiden Profisportler. Die ständigen Reisen und unterschiedlichen Saisonpläne hätten es zu schwierig gemacht, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Freunde sollen die beiden aber bleiben. Offiziell bestätigt haben Shelton und Rodman die Trennung bisher nicht.

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"Es ist wirklich schwierig"

Ganz überraschend kommt das Aus nicht. Schon im September hatte Shelton im Gespräch mit dem Magazin "Us Weekly" offen über die Herausforderungen gesprochen. "Es ist wirklich schwierig", sagte er damals. "Es ist schwer, Zeit zu finden."

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Bekannt wird die Trennung nach einem bitteren Wochenende für beide. Shelton verlor im Halbfinale der ATP Finals in Turin gegen Carlos Alcaraz (23), nur einen Tag später unterlag Rodman mit ihrem Team Washington Spirit im Finale der US-Frauenliga, bereits zum dritten Mal in Folge.

Ihre Liebe hatten die beiden im März 2025 mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram öffentlich gemacht. Seitdem saß Rodman, Olympiasiegerin von 2024 und Tochter von NBA-Legende Dennis Rodman, regelmäßig in Sheltons Box bei großen Turnieren, auch Shelton feuerte sie im Stadion an.