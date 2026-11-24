i Das sind die neuen Stars von "Baywatch". FOX/"Baywatch" Sexy wie die Stars der Serie Ganz einfach! Jetzt kann jeder wie in Baywatch aussehen "Baywatch" ist zurück! Neben heißen Strand-Szenen gibt es jetzt auch für Fans die Möglichkeit, sich wie die Rettungsschwimmer einzukleiden. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Jänner wird es wieder heiß am Strand von Malibu: "Baywatch" kehrt mit einer Neuauflage zurück. Diesmal schlüpft "Arrow"-Star Stephen Amell in die Rolle des mittlerweile erwachsenen Hobie Buchanan, dem Sohn des legendären Mitch Buchanan, der einst von David Hasselhoff gespielt wurde.

Erste Promobilder zeigen bereits, dass Amell für seinen neuen Job ordentlich Muskeln aufgebaut hat. Auch seine Kolleginnen und Kollegen präsentieren sich auf Instagram im berühmten Rot der Kultserie.

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BILDSTRECKE: Die Stars der neuen "Baywatch"-Serie i ?

Mit dabei sind unter anderem Brooks Nader und Shay Mitchell, die selbstbewusst in den knappen Badeanzügen posieren. Das Reboot soll im Jänner auch hierzulande auf Amazon Prime zu sehen sein.

Original-Badekleidung der Serie

Wer selbst einmal wie aus "Baywatch" am Strand auftauchen möchte, bekommt zum Start der Neuauflage die passende Gelegenheit: Gemeinsam mit der Bademodenmarke "JOYLYN" wurde eine offizielle Kollektion zur Serie auf den Markt gebracht, die auch von den Stars in den neuen Episoden getragen wird.

Neben dem ikonischen Rot gibt es die Teile auch in Grün, Blau und Schwarz. Der sexy Look der TV-Rettungsschwimmer kostet allerdings ein wenig: Die Herren-Badehosen bewegen sich ab 70 Dollar, bei den Badeanzügen geht es ab 88 Dollar los.

Laut Hersteller ist die Bademode aber tatsächlich für den Einsatz als Rettungsschwimmer geeignet und erfüllt entsprechende berufliche Standards.