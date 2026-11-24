i Helene Fischer sieht man heuer zweimal... aber anders als gedacht. IMAGO/osnapix Neuer Sendeplatz Alles anders! ZDF verschiebt "Helene Fischer Show" Helene Fischer gehört zum Jahreswechsel im ZDF für viele fix dazu. Doch diesmal müssen sich Fans auf eine überraschende Programmänderung einstellen. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Schlagerfans beginnt das neue Jahr 2027 mit einer kleinen Programmänderung: Wer die große Musikshow von Helene Fischer nach der regulären Ausstrahlung noch einmal im Fernsehen erleben möchte, muss diesmal länger warten als sonst.

Wie unter anderem "Focus" berichtet, hat das ZDF den Termin für die Wiederholung nämlich anders angesetzt. Statt wie in den vergangenen Jahren am 31. Dezember läuft die Sendung nun am 1. Jänner um 15.45 Uhr. Damit bekommt das Publikum die Gelegenheit, die musikalischen Highlights erst am Neujahrsnachmittag noch einmal zu genießen.

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Silbereisen gleich danach

Besonders interessant ist auch, was danach auf dem Programm steht: Unmittelbar im Anschluss zeigt der Sender das traditionelle Neujahrs-"Traumschiff" mit Florian Silbereisen.

Der Moderator und Sänger war einst mit Fischer liiert. Ob die neue Reihenfolge der beiden Sendungen bewusst und für die gemeinsame Zielgruppe gewählt wurde, ist soweit nicht öffentlich kommentiert.

Helene Fischer - ihr Leben in Bildern i ?

Etliche Stars sind dabei

Bei der Erstausstrahlung bleibt hingegen alles wie gewohnt. Die dreistündige Show findet am 25. Dezember um 20.15 Uhr im ORF sowie ZDF und SRF statt.

Nachdem die Sängerin im Vorjahr aufgrund ihrer Babypause und der aufwendigen Produktion ausgesetzt hatte, feiert sie nun ihre große TV-Rückkehr – und die hat es wieder in sich. Bei den Aufzeichnungen Ende Oktober in Düsseldorf standen gleich mehrere bekannte Namen auf der Gästeliste. Roland Kaiser, Nina Chuba, Melissa Naschenweng und Ronan Keating zählen zu den Stars, die mit der Schlagerqueen auf der Bühne stehen werden.

Für einen besonderen Moment dürfte außerdem ihr neuer Hit "Was hast du mit mir gemacht?" sorgen. Der Song ging bereits viral, einen ersten Einblick in die Performance aus der Sendung gab es vorab auf Helenes YouTube-Kanal.