i Erkennst du, wer diese beiden Promis heute sind...? Instagram "Verdammt lang her" Zeitreise in die 80er! Erkennst du dieses Promi-Paar? Ein alter Fotofund lässt die 80er wieder aufleben: Ein junges Paar posiert ganz lässig. Beim ersten Blick weiß man nicht gleich, wer die beiden sind. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Porsche, ein lässiges Styling und jede Menge 80er-Jahre-Charme: Auf Instagram sind jetzt Aufnahmen aufgetaucht, die ein junges Paar in einer längst vergangenen Zeit zeigen. Mit coolen Posen und selbstbewusstem Auftreten versprühen die beiden den ganz besonderen Flair des Jahrzehnts.

Während sie in einem knappen, eleganten Kleid neben dem Auto steht, macht er im Porsche eine gute Figur. Wer die beiden heute kennt, dürfte beim Anblick der alten Fotos kaum überrascht sein: Schon damals hatten sie ihren ganz eigenen Stil.

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Die beiden Promis sind...

Hinter den nostalgischen Aufnahmen steckt Carmen Geiss und Ehemann Robert. Die TV-Bekanntheit hat beim Durchstöbern ihrer privaten Fotosammlung einen echten Schatz entdeckt und erinnert sich in der Bildunterschrift an ihre Jugend zurück: "Verdammt lang her!!! Ich hab mal wieder in unserer Fotokiste gewühlt und dieses Foto gefunden. Meine Güte, ich war 19 oder 20 und Robert wie immer anderthalb Jahre älter."

Besonders schmunzeln muss sie über den Alltag ohne Smartphones und ständige Erreichbarkeit. Verabredungen waren verbindlich, im Urlaub musste man erst Münzen für einen Anruf bei den Eltern sammeln. Ob damals wirklich alles besser war, kann Carmen nicht sagen.

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Eines steht für sie aber fest: "Aber ich bin wirklich froh, dass wir diese Zeit erlebt haben." Schon als junge Menschen hätten sie große Pläne gehabt, sich ein eigenes Leben aufbauen und unabhängig sein wollen. Mit viel Eigeninitiative sei ihnen das bis heute gelungen.