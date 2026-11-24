i Miley Cyrus und Maxx Morando haben am Samstag in Palm Springs geheiratet. REUTERS/Mario Anzuoni Rührendes Eheversprechen Frisch verheiratet: Jetzt will Miley Cyrus ein Baby Am Samstag haben Miley Cyrus und Maxx Morando Ja gesagt. In ihrem Eheversprechen verrät die Sängerin, was sie sich für die Zukunft wünscht. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 14:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie ist unter der Haube! Miley Cyrus (34) und Musiker Maxx Morando (28) haben am Samstag geheiratet. Die Zeremonie fand im kleinen Kreis von rund 140 Gästen auf dem früheren Anwesen von Frank Sinatra in Palm Springs statt. Auf Instagram teilte die Sängerin danach Schwarz-Weiß-Fotos mit dem schlichten Text: "M + M 🤍 11.21.26".

Wie das US-Magazin "Entertainment Tonight" berichtet, hatte Miley in ihrem selbst geschriebenen Eheversprechen auch eine große Botschaft für die Zukunft: "Mit dir etwas zu erschaffen ist mein absolutes Lieblingsding, deshalb kann ich es kaum erwarten, ein Baby zu machen!" Und weiter: "Ich hoffe, unser Baby hat deine Haare, aber vor allem hoffe ich, dass es dein liebes Wesen hat."

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"In dir habe ich mich selbst gefunden"

Auch sonst wurde es emotional. "Bevor ich dich traf, war ich verloren, und indem ich dich fand, fand ich mich selbst", sagte die Sängerin. Morando versprach: "Ich werde der Ehemann sein, bei dem du dich sicher und unterstützt fühlst."

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Unter den Gästen war die ganze Familie, darunter Mama Tish Cyrus mit Ehemann Dominic Purcell sowie Papa Billy Ray Cyrus mit Freundin Elizabeth Hurley. Vor der Zeremonie lief ein Song von Mileys Patentante Dolly Parton.

Nach dem Jawort ließ sich das Paar laut Berichten die Namen des jeweils anderen auf die Hüfte tätowieren.

Kennengelernt hatten sich Miley und Maxx 2021 bei einem Blind Date. Für die Sängerin ist es die zweite Ehe, mit Schauspieler Liam Hemsworth war sie von 2018 bis 2019 verheiratet. Kurz nach der Hochzeit gab es übrigens gleich den nächsten Grund zu feiern: Am Montag wurde Miley 34.