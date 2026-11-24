i Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London. APA-Images / Action Press / Justin Ng 23€ pro Woche Russell Brand bewirbt sich im Gefängnis als Putzkraft Seit wenigen Wochen sitzt Russell Brand hinter Gittern. Jetzt soll sich der verurteilte Komiker um einen Job im Gefängnis bemühen. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Hollywood-Star zur Putzkraft? Russell Brand (51) soll sich im Gefängnis um einen Job beworben haben. Wie die britische "Sun" unter Berufung auf Insider berichtet, will der Komiker als Reinigungskraft oder in der Essenszubereitung arbeiten. Bekommt er den Job, könnte er rund 20 Pfund pro Woche verdienen, umgerechnet etwa 23 Euro.

Das Geld hätte er offenbar dringend nötig. "Er will einen Job im Gefängnis, weil er dann mehr ausgeben kann", zitiert die Zeitung einen Insider. Den Großteil seines Geldes stecke Brand derzeit in Telefonguthaben, um seine Familie anrufen zu können. Ernähren soll er sich vor allem von Eiern, Datteln und Bananen. Die Eier koche er im Wasserkocher in seiner Zelle.

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Radio-Berichte über sich selbst

Brand sitzt seit wenigen Wochen eine Haftstrafe von zehneinhalb Jahren ab. Anfang November war er in London wegen der Vergewaltigung eines Fans und sexueller Übergriffe auf drei Frauen schuldig gesprochen worden.

Nach einigen Tagen im Londoner Gefängnis Wandsworth wurde er in eine Haftanstalt in der Grafschaft Cambridgeshire verlegt, in der ausschließlich Sexualstraftäter untergebracht sind. Dort soll er laut "Sun" sogar Radio-Berichte über sich selbst hören.

Brand bestreitet die Taten nach wie vor. Kurz nach Haftantritt ließ er seine Frau Laura Gallacher eine Botschaft verlesen, in der er seine Unschuld beteuert. Freikommen könnte er frühestens 2033, nach zwei Dritteln seiner Strafe.