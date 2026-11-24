i "Harry Potter"-Star bricht Schweigen zu neuem Snape. APA-Images / Starpix; Instagram Im "Heute"-Talk Das denkt "Harry Potter"-Star über umstrittenen Snape Die neue "Harry Potter"-Serie sorgt für heftige Diskussionen. Schauspielerin Katie Leung verrät, was sie über die umstrittene Besetzung denkt. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als Cho Chang verdrehte Katie Leung (39) einst Harry Potter den Kopf. Mittlerweile sind rund 20 Jahre vergangen, seit die Schauspielerin erstmals in die magische Welt von Hogwarts eintauchte.

Nun steht mit der neuen "Harry Potter"-Serie eine Rückkehr in die Zauberwelt bevor – allerdings mit einer völlig neuen Besetzung.

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Besonders die Verpflichtung von Paapa Essiedu als Severus Snape sorgt im Netz für Aufregung. Der Schauspieler entspricht optisch nicht der Beschreibung der Figur in den Büchern von J. K. Rowling. Neben Kritik musste er deshalb auch rassistische Anfeindungen und sogar Morddrohungen erleben.

Katie Leung (l.) als Cho Chang in "Harry Potter und der Orden des Phönix" imago stock&people

"Er ist der Beste, mit dem ich je gearbeitet habe"

Doch was sagt eigentlich ein ehemaliger "Harry Potter"-Star dazu? "Heute" hat Katie Leung auf der diesjährigen Comic Con getroffen. Die Schauspielerin kennt den neuen Snape-Darsteller sogar persönlich – und hat eine klare Meinung zu seinem Talent.

"Er ist ein unglaublicher Schauspieler. Er ist der Beste, mit dem ich jemals gearbeitet habe", schwärmt die 39-Jährige. Ob sie sich die neue Serie selbst ansehen wird, ist allerdings fraglich. Leung vermutet, dass ihr dafür die Zeit fehlen könnte. Trotzdem freut sie sich auf den Auftritt ihres Kollegen.

Katie Leung im "Heute"-Talk. Heute

"Die Zuschauer werden für sich selbst entscheiden, was sie wollen. Jeder hat bereits festgelegt, womit er glücklich ist und womit nicht", erklärt sie gegenüber "Heute". Von Essiedus schauspielerischen Fähigkeiten ist sie jedenfalls überzeugt. Sie sei sehr aufgeregt für ihn und freue sich darauf, dass durch die Serie "sein Talent der ganzen Welt gezeigt" werde.

Würde sie wieder Cho Chang spielen?

Auch über ihre eigene Vergangenheit in Hogwarts spricht Leung offen. Als Schülerin Cho Chang wurde sie weltweit bekannt und spielte sogar Harry Potters erste große Liebe. Dass die Rolle ihr Leben geprägt hat, bestreitet sie nicht. Als "Rolle ihres Lebens" möchte sie Cho Chang allerdings nicht bezeichnen. "Damit hat alles begonnen", stellt sie klar.

Eine Rückkehr in die Zauberwelt würde sie dennoch nicht ausschließen. Allerdings würde sie ihre Figur heute völlig anders verkörpern. "Ich würde es ganz anders machen, weil ich das jetzt schon 20 Jahre mache und mittlerweile weiß, was ich tue. Damals war ich ein Kind", erzählt sie.