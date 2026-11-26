i Gérard Depardieu bestreitet die Vorwürfe von Charlotte Arnould. REUTERS/Gonzalo Fuentes Berufungsgericht bestätigt Fix! Depardieu muss wegen Vergewaltigung vor Gericht Ein Pariser Gericht hat entschieden: Gérard Depardieu muss sich wegen der Vorwürfe von Schauspielerin Charlotte Arnould einem Strafprozess stellen. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 17:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es entschieden: Gérard Depardieu (77) muss sich wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Das Berufungsgericht in Paris hat am Donnerstag bestätigt, dass der französische Filmstar wegen eines Teils der Vorwürfe der Schauspielerin Charlotte Arnould vor einem Strafgericht landet.

Depardieus Anwälte hatten sich gegen den Prozess gewehrt. Ein Untersuchungsrichter hatte bereits im August 2025 entschieden, dass es zum Verfahren kommen soll, die Verteidigung legte dagegen Berufung ein. Die Entscheidung fiel nun hinter verschlossenen Türen, Depardieu war nicht anwesend.

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Vorwürfe reichen bis 2018 zurück

Arnould wirft dem Schauspieler vor, sie im August 2018 an zwei Tagen in seinem Pariser Stadthaus vergewaltigt zu haben. Sie war damals 22 Jahre alt, ihre Familie kannte Depardieu seit Langem. Wenige Tage später erstattete sie Anzeige. Laut ihrer Anwältin habe sie sich in einem Schockzustand befunden und sich deshalb nicht wehren können.

Depardieu bestreitet die Vorwürfe. Er räumte zwar intime Begegnungen mit der jungen Frau ein, beteuert aber, diese seien einvernehmlich gewesen. "Zwischen uns gab es nie Zwang und nie Gewalt", schrieb er einst in einem offenen Brief. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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Ganz ausgestanden ist die Sache für Arnould noch nicht. Depardieus Anwälte hatten bereits angekündigt, notfalls bis vor das oberste französische Gericht zu ziehen. Wann der Prozess beginnt, ist noch offen.

Es ist nicht das erste Verfahren gegen den Schauspieler. Im Vorjahr war Depardieu in Paris wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen bei Dreharbeiten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.