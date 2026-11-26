i Austro-Musiker setzen im Wiener Flex ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen (Im Bild: "Wiener Blond", Tamara Flores, Jugo Ürdens). APA-Images / APA / HERBERT P. OCZERET; APA-Images / Starpix ; APA-Images / AP / John Locher; APA-Images / APA / HERBERT P. OCZERET Konzert für die gute Sache Gewalt an Frauen: 8 heimische Stars haben genug Ein Konzertabend mit Haltung: Im Flex Wien treten acht heimische Acts auf und sammeln Geld für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 15:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abend voller Musik mit einer wichtigen Botschaft: Am Donnerstag, dem 10. Dezember, wird das Flex Wien zur Bühne für den guten Zweck mit wichtiger Botschaft.

Beim "Taxi 40100 Music Festival | Charity Edition" treten unter dem Motto "Heimische Musik gegen Gewalt an Frauen" acht österreichische Künstlerinnen und Künstler auf.

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Den Auftakt übernimmt Wiener Blond, anschließend stehen Newcomer Joshua Pepe, die Grammy-nominierte Tamara Flores, Schwesta Ebra und Jugo Ürdens mit einer Remix Show am Programm. Für den späteren Clubabend sorgen Tori, Vivienna Pohl und Anna Ullrich mit ihren DJ-Sets.

Hilfe für Frauen in Not

Der gesamte Nettoerlös aus den Tickets wird zu gleichen Teilen an die Autonomen Österreichischen Frauenhäuser (AÖF), die sich in der Gewaltprävention engagieren, und die Wiener Frauenhäuser gespendet.

Eintrittskarten gibt es ab einer Mindestspende von 11 Euro. Wer zusätzlich helfen möchte, kann im Ticketshop oder vor Ort über Spendenboxen mehr geben. Auch ohne Konzertbesuch ist übrigens eine Unterstützung mit einem reinen Spendenticket möglich.

Etliche bekannte Namen singen im Wiener Flex für Frauen in Not. Taxi 40100 Music Festival | Charity Edition/Forward Creatives

Das Datum ist bewusst gewählt: Der 10. Dezember markiert zugleich den Abschluss der internationalen Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen".

Taxi 40100 Music Festival | Charity Edition Wann: Donnerstag, 10. Dezember 2026

Wo: Flex Wien

Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

Tickets und Spenden sind hier erhältlich. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr, los geht es um 20 Uhr.