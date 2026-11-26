i Philipp Hansa setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. R&Studios "So kann's nicht weitergehen" Gegen Gewalt an Frauen: Ö3-Star Hansa im Selbstversuch Was für viele Männer ein lustiger Abend ist, bedeutet für Frauen oft ständige Wachsamkeit. Philipp Hansa wechselt für einen Abend die Perspektive. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch schnell einer Freundin den Standort schicken, beim Tanzen das eigene Getränk im Auge behalten und am Heimweg lieber einen Umweg machen, als durch eine dunkle Gasse zu gehen. Was für viele Frauen selbst bei einem ausgelassenen Partyabend dazugehört, ist für viele Männer kein Thema. Genau diese Unterschiede im Alltag von Männern und Frauen macht Ö3-Moderator Philipp Hansa mit einer neuen Mikro-Doku sichtbar.

Schon die Aufschrift auf seinem Mikro macht deutlich, worum es Hansa in "Philipp will's GLEICH" geht: "Not all men, but always a man" – "Also nicht alle Männer, aber halt immer ein Mann", übersetzt der Moderator. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen richtet er den Blick auf die Ängste und Sorgen, die viele Frauen durch ihren Alltag begleiten. Dafür besucht Hansa einen Selbstverteidigungskurs und zieht anschließend durch das Wiener Nachtleben.

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"RISE!" geht in die nächste Runde i ?

Vom Bermudadreieck bis zum Donaukanal spricht er mit Männern und Frauen darüber, worauf sie beim Fortgehen achten. Wie unterschiedlich ihre Antworten ausfallen, zeigt sich vor allem, als es um den Heimweg geht. "Es ist deutlich heftiger für jede Frau, die ich heute getroffen habe. Ja, ich mache mir da deutlich weniger Gedanken drüber", gibt der Moderator zu.

Hansa wechselt die Perspektive

Als es für Hansa selbst nach Hause geht, macht er all das, was ihm die Frauen an diesem Abend erzählt haben. Er schreibt eine Nachricht, dass er sich auf den Heimweg macht, nimmt die AirPods aus den Ohren und hält seinen Schlüssel griffbereit in der Hand. Auch bei seiner Ankunft daheim gilt es, die Tür schnell hinter sich zu schließen und noch einmal Bescheid zu geben.

Wie viel Aufmerksamkeit allein der Weg nach Hause verlangt, beschäftigt Hansa auch nach seiner Ankunft noch. "Puh, super anstrengend für Frauen der Heimweg, bist du deppert", sagt er und wird ernst: "Wow, also jetzt ganz ehrlich - so kann's nicht weitergehen."

Für Hansa endet der Selbstversuch an seiner Wohnungstür, für viele Frauen geht es beim nächsten Heimweg wieder von vorne los. Umso mehr hofft der Ö3-Star, mit seiner Doku etwas zu bewegen: "Möge das wieder ein kleiner Schritt sein, FÜR eine Gesellschaft OHNE Gewalt an Frauen. Vorher dürfen wir nicht müde werden."