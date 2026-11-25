i Dancing Stars 2027: Fünf prominente Tänzerinnen und Tänzer stehen fest - Chris Steger, „Constantly K“ Karin Teigl, Marina Lacković alias Malarina, Barbara Aigner und Marcus Wadsak ORF/Klaus Titzer/Thomas Ramstorfer "Dancing Stars" fix! ORF-Wadsak tanzt und auch Chris Steger ist dabei Jetzt stehen die ersten fünf Promis fest, die sich 2027 aufs Parkett wagen und darunter sind einige echte Überraschungen. Von Romina Colerus 25.11.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es wird wieder getanzt! 2027 öffnet der ORF seinen Ballroom und lässt mehr oder wenige bekannte Gesichter über das spiegelglatte Tanzparkett wirbeln. Nun sind auch die ersten fünf Promis offiziell bestätigt, die restlichen fünf werden am 26. November verkündet.

Und los geht es! Austropop-Liebling Chris Steger wagt sich auf völlig neues Terrain. Der Sänger gehört zu Kandidaten der kommenden "Dancing Stars"-Staffel, die am 26. Februar 2027 in ORF 1 startet.

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Das sind die "Dancing Stars 2027" i ?

"Ich war sehr überrascht und habe mich wahnsinnig gefreut", verrät Steger. Allerdings weiß er auch, dass das Training kein Spaziergang wird. "Profitänzer bin ich keiner, Fox kann ich schon ein bisschen", und weiter: "Ich hoffe, dass mir meine Tanzpartnerin ,die Wadln virerichtet’."

Doch Steger bekommt prominente Konkurrenz! Auch ORF-Meteorologe Marcus Wadsak tauscht Wetterkarten gegen Tanzschuhe. Der TV-Star war zunächst allerdings hin- und hergerissen. "Meine erste Reaktion war große Freude in der Sekunde gepaart mit Unsicherheit." Seine letzte richtige Tanzerfahrung liegt nämlich schon eine ganze Weile zurück: ein Tanzkurs mit 16 Jahren.

Kabarettistin tanzt für ihr inneres Kind

Für Influencerin Karin Teigl alias "Constantly K" ("Heute" wusste bereits vorab, dass sie mittanzt) wird dagegen ein lang gehegter Wunsch wahr. "Tatsächlich hab ich das schon vor tausend Millionen Jahren in mein Träumebuch hineingeschrieben", freut sie sich. Ihre bisherige Tanzerfahrung? Ein bisschen Schuhplatteln und ein Auftritt als Geri von den "Spice Girls" in der Schulzeit.

Mit dabei ist außerdem Kabarettistin Marina Lacković, besser bekannt als Malarina. Sie hat noch nie eine Tanzschule besucht, will das jetzt aber nachholen. "Und für dieses Kind in mir tanze ich jetzt mit", erklärt sie.

Komplettiert wird die erste Fünfer-Runde von der ehemaligen Para-Skirennläuferin Barbara Aigner. Die sehbehinderte Sportlerin freut sich über die neue Herausforderung. "Das ist nicht selbstverständlich, dass man so eine Anfrage bekommt und ich eine Chance kriege, mit meiner Behinderung tanzen zu können."

Durch die insgesamt zehn Shows führen wieder Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.