i Wolfgang Ambros muss seine Konzerte krankheitsbedingt absagen IMAGO/Daniel Scharinger "Nicht möglich zu singen" Starker Infekt! Ambros muss auch Finale absagen Nach dem Stimmverlust hatte Wolfgang Ambros noch gehofft, dass er am Donnerstag singen kann. Jetzt muss er auch den Abschiedsabend verschieben. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Abende wollte Wolfgang Ambros noch mit seinem Trio spielen, bevor nach rund 20 Jahren vorerst Schluss ist mit "Ambros pur!". Doch nun muss nach Ried im Innkreis auch das ausverkaufte Konzert in der Stadthalle Gersthofen, welches für morgen, 26. November, geplant war, verschoben werden.

"Aufgrund eines starken grippalen Infekts ist es Wolfgang Ambros derzeit nicht möglich zu singen", teilt der Veranstalter mit. Ambros hatte die Entscheidung hinausgezögert, weil er hoffte, dass sich seine Stimme noch rechtzeitig erholt.

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Schon beim ersten Abschiedskonzert am Montag in Gmunden wurde seine Stimme immer schwächer. Ambros bot den Fans an, ihnen das Eintrittsgeld zurückzuzahlen, wenn sie früher heimgehen wollten. "Aber niemand ist gegangen! Alle sind geblieben, haben Wolfgang unterstützt, mit ihm gesungen und ihn gefeiert", schrieb sein Team auf Facebook. Am nächsten Tag war seine Stimme ganz weg.

"Manchmal macht einem die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Und ohne Stimme geht es nun einmal nicht. Das Wichtigste ist: Wir sehen uns wieder," schreibt sein Team auf Social Media.

Die Ersatztermine stehen schon. Das Konzert in Ried im Innkreis wird am 12. Dezember nachgeholt. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig. Zwei Tage später, am 14. Dezember, holt das Trio den ausverkauften Auftritt in der Stadthalle Gersthofen nach.