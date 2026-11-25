i Weihnachtskonzert von Marc Pircher Gut Aiderbichl/Kerstin Joensson Advent mit Schlagerstars Pircher und Wohlfahrt sorgen für Weihnachtszauber Marc Pircher und Markus Wohlfahrt laden zu einem besonderen Adventkonzert und das an einem Ort, an dem Tiere im Mittelpunkt stehen. Von Romina Colerus 25.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn sich zwei Publikumslieblinge zusammentun, kann Weihnachten kommen. Am 3. Dezember verwandeln Marc Pircher und Ex-Klostertaler-Frontmann Markus Wohlfahrt Gut Aiderbichl in Henndorf in eine musikalische Weihnachtswelt.

Mit gefühlvollen Liedern wollen die beiden Musiker ihre Fans auf die besinnlichste Zeit des Jahres einstimmen. Während Pircher seit Jahren mit seiner Steirischen Harmonika für Begeisterung sorgt, bringt Wohlfahrt jede Menge musikalische Erfahrung aus seiner Zeit bei den legendären Klostertalern mit.

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Gut Aiderbichl eröffnet wieder i ?

Die besondere Kulisse des bekannten Tierschutzhofs macht den Abend zu einem außergewöhnlichen Adventerlebnis. Statt großer Showeffekte stehen Musik, Herzlichkeit und vorweihnachtliche Stimmung im Mittelpunkt.

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 3. Dezember, um 20 Uhr in der großen Halle von Gut Aiderbichl in Henndorf. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Tickets gibt es im Online-Shop von Gut Aiderbichl.