i Christina "Mausi" Lugner in der Praxis von Artur Worseg Denise Auer "Sind mega!" Nach Brust-OP: Mausi Lugner spricht über Nacktfotos Christine "Mausi" Lugner hat sich unters Messer gelegt und ist vom Ergebnis restlos begeistert. Nun gibt es ein Update. Von Romina Colerus 25.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einen Baumeister hatte Christine "Mausi" Lugner bekanntlich schon an ihrer Seite. Jetzt schwärmt die Society-Lady erneut von einem, allerdings von einem ganz anderen Kaliber! Nach ihrer jüngsten Brust-OP ist die Lugner-Ex nämlich hin und weg von ihrem Schönheitschirurgen Artur Worseg.

"Der Artur ist wirklich ein echter Baumeister der Schönheit. Der Artur ist einfach unglaublich!", streut sie ihm im Gespräch mit "Heute" Rosen.

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"Mausi" stattet Beauty-Doc Artur Worseg einen Besuch ab i ?

Bei dem Eingriff wurden ihre Brustimplantate ausgetauscht. Eine Straffung kam für Mausi nicht infrage. "Ich habe ihm ja dezidiert gesagt, dass ich keine Straffung wollte", erklärt sie. Das Ergebnis kann sich ihrer Meinung nach jedenfalls sehen lassen. "Die Brüste sind so schön geworden! Er hat neue Implantate gewählt, eine neue Form, und die sind einfach wirklich mega."

Wer jetzt auf freizügige Einblicke hofft, wird allerdings enttäuscht. "Natürlich mache ich keine Fotos", stellt Mausi lachend klar.

Auch die Heilung verläuft offenbar ganz nach Wunsch. Zwar muss die Society-Lady noch ihren medizinischen BH tragen, dafür gibt es einen ganz besonderen Grund zur Freude. "Ich darf seit dieser Woche auch schon duschen! Das ist ja auch etwas sehr Tolles, weil bisher gab es nur Katzenwäsche. Das war nicht so unbedingt berauschend."

Und weil Schönheit bekanntlich keine Pause kennt, steht vor Weihnachten bereits die nächste Behandlung auf dem Programm, ein weiteres Microneedling.

Bis dahin setzt Mausi auf ihre auffälligen Brillen. Denn nach den Behandlungen verzichtet sie vorerst auf Augen-Make-up. Ihr modisches Vorbild? Ausgerechnet die Mutter von Elon Musk, die laut Mausi dasselbe Brillenmodell trägt.