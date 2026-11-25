i Toni Faber und Marco Pogo werden bei Dancing Stars nicht das Tanzbein schwingen Sabine Hertel, Andreas Tischler, IMAGO/Pond5 Images Faber, Pogo und Co Absagen für den ORF! Wer NICHT bei Dancing Stars tanzt Wer 2027 bei "Dancing Stars" übers Parkett wirbelt, ist noch ein Geheimnis. Klar ist hingegen, bei welchen Promis die Tanzschuhe im Schrank bleiben. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 16:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer zieht sich die Tanzschuhe an und tritt in die Fußstapfen von Simone Lugner oder Aaron Karl? Seit Wochen wird darüber spekuliert, welche Promis ab Februar 2027 über das ORF-Parkett schweben werden. Bei einigen steht hingegen schon fest, dass sie sich das Spektakel höchstens von der Couch aus anschauen werden.

Allen voran hat Dompfarrer Toni Faber die ORF-Anfrage abgelehnt – und das nicht zum ersten Mal. Mit seinen zahlreichen Verpflichtungen geht sich das intensive Tanztraining schlichtweg nicht aus. Ganz vom Tisch ist eine Teilnahme aber nicht: Nach seiner Pensionierung könnte sich Faber durchaus vorstellen, im Ballroom anzutreten.

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Auch Strolz und Pogo nicht dabei

Erst vor wenigen Tagen machte Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz seiner möglichen Teilnahme ein Ende. "Dancing Stars habe ich abgesagt", schrieb er auf X. Warum er nicht das Tanzbein schwingen will, verriet er allerdings nicht.

Um Marco Pogo brodelte schon vor einigen Wochen die Gerüchteküche. Die Nachricht über seine angebliche Teilnahme überraschte ihn allerdings selbst. "Ich bin in der nächsten Staffel Dancing Stars NICHT dabei", stellte er klar.

Die einen lehnen ab, die anderen warten auf die Anfrage

Bei Monika Ballwein hingegen müsste der ORF wohl nicht lange Überzeugungsarbeit leisten. Jahrelang begleitete die Sängerin mit dem Live-Orchester die Tanzpaare. In der kommenden Staffel soll es dieses aus Kostengründen nicht mehr geben. Doch Ballwein würde ohnehin gerne einmal das Mikrofon gegen Tanzschuhe tauschen. "Darauf warte ich ja schon längst", verriet sie im "Heute"-Talk.

Für ihren Auftritt hätte Ballwein auch schon eine ganz besondere Idee: "Am coolsten wäre, wenn ich dann im Finale bin und selber meinen eigenen Tanz besinge. Das hat doch niemand gemacht."