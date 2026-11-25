i Dancing Stars 2027: Marcus Wadsak ist dabei ORF Wetter-Moderator offen "Dancing Stars": Darum zögerte ORF-Wadsak mit Zusage Normalerweise weiß er, ob die Sonne scheint oder ein Sturm aufzieht. Auf dem Tanzparkett könnte der ORF-Wetterexperte ordentlich ins Schwitzen geraten Von Romina Colerus 25.11.2026, 20:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ORF-Meteorologe Marcus Wadsak wagt sich 2027 bei "Dancing Stars" auf völlig neues Terrain. Gemeinsam mit neun weiteren Promis wird er ab 26. Februar versuchen, die Jury und das Publikum von seinem Rhythmusgefühl zu überzeugen.

Doch ganz so leicht fiel ihm die Zusage gar nicht. "Meine erste Reaktion war große Freude in der Sekunde gepaart mit Unsicherheit", gesteht der ORF-Star fügt aber schnell hinzu: "Ich freue mich, gefragt worden zu sein, da es eine Show ist, die ich mir mit der gesamten Familie seit vielen Jahren sehr gerne anschaue."

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Das sind die "Dancing Stars 2027" i ?

Doch zwischen gemütlichem Zuschauen auf der Couch und einem Auftritt vor einem Millionenpublikum liegen Welten. "Und die Unsicherheit kam sofort, welche Figur ich machen werde", gibt Wadsak zu.

Letzter Tanzkurs liegt Jahrzehnte zurück

Entsprechend lange musste er überlegen, bevor er schließlich zusagte. "Ein paar Bedenken waren auch dabei und die Entscheidung habe ich nicht gleich treffen können. Aber als sie gefallen ist, war es pure Freude."

Und wie sieht es mit seinen tänzerischen Fähigkeiten aus? Da gibt sich der Wetterexperte bescheiden. "Ich habe wie die meisten mit 16 Jahren einen Schul-Tanzkurs besucht, um die Grundschritte zu lernen, das ist aber wirklich schon sehr lange her."

Seitdem bewege er sich zwar gerne zur Musik, ob das allerdings für die anspruchsvollen Choreografien der ORF-Show reicht, müsse sich erst zeigen.