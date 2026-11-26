i Moderierten 2025: Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl ORF/Roman Zach-Kiesling Neue Gesichter Ausmoderiert! ORF ersetzt Weichselbraun und Sigl Bei der ROMY-Gala wird heuer nicht nur auf der Bühne für Überraschungen gesorgt. Auch am Moderationspult gibt es einen Wechsel. Von Romina Colerus 26.11.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Gastgeber für Österreichs große Film- und Fernsehnacht. Wenn am Freitag (27. November) zum 36. Mal die begehrten ROMY-Statuetten vergeben werden, stehen erstmals ORF-Moderatorin Fanny Stapf und Deutschlands Schlagerstar Giovanni Zarrella gemeinsam auf der Bühne.

Damit ist das Moderationsduo des Vorjahres Geschichte. 2025 führten noch "Bergdoktor"-Star Hans Sigl und Mirjam Weichselbraun durch die glanzvolle Gala in Kitzbühel. Nun müssen die beiden ihre Plätze räumen.

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Die Gala wird von Fanny Stapf und Giovanni Zarrella moderiert ORF/ Zarella Management/Roman Zach-Kiesling

Aber, ein Blick zurück zeigt, bei der ROMY wird am Moderationspult gerne gewechselt. 2023 führte Arabella Kiesbauer durch den Abend, 2022 war Ö3-Star Andi Knoll an der Reihe. 2024 legte die Gala überhaupt eine Pause ein.

Gala auf Schloss Kaps in Kitzbühel

Für die diesjährige Ausgabe setzt man nun auf eine Mischung aus österreichischem TV-Nachwuchs und deutscher Schlagerprominenz. Während Stapf als ORF-Moderatorin bekannt ist, bringt Zarrella reichlich Show-Erfahrung aus seiner eigenen ZDF-Sendung mit.

Schauplatz bleibt Schloss Kaps in Kitzbühel. Dort werden am Freitag die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen ausgezeichnet. Der ORF überträgt die Gala ab 21.20 Uhr in ORF 2.