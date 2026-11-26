Neue Gastgeber für Österreichs große Film- und Fernsehnacht. Wenn am Freitag (27. November) zum 36. Mal die begehrten ROMY-Statuetten vergeben werden, stehen erstmals ORF-Moderatorin Fanny Stapf und Deutschlands Schlagerstar Giovanni Zarrella gemeinsam auf der Bühne.
Damit ist das Moderationsduo des Vorjahres Geschichte. 2025 führten noch "Bergdoktor"-Star Hans Sigl und Mirjam Weichselbraun durch die glanzvolle Gala in Kitzbühel. Nun müssen die beiden ihre Plätze räumen.
Aber, ein Blick zurück zeigt, bei der ROMY wird am Moderationspult gerne gewechselt. 2023 führte Arabella Kiesbauer durch den Abend, 2022 war Ö3-Star Andi Knoll an der Reihe. 2024 legte die Gala überhaupt eine Pause ein.
Für die diesjährige Ausgabe setzt man nun auf eine Mischung aus österreichischem TV-Nachwuchs und deutscher Schlagerprominenz. Während Stapf als ORF-Moderatorin bekannt ist, bringt Zarrella reichlich Show-Erfahrung aus seiner eigenen ZDF-Sendung mit.
Schauplatz bleibt Schloss Kaps in Kitzbühel. Dort werden am Freitag die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen ausgezeichnet. Der ORF überträgt die Gala ab 21.20 Uhr in ORF 2.