i Für Österreich wollte Anna-Sophie beim ESC singen, nun tanzt sie im ORF-Ballroom ORF Vor ORF-Enthüllung! Nächster ‚Dancing Stars-Promi‘ durchgesickert Eigentlich wollte der ORF die nächsten fünf Kandidaten erst morgen offiziell enthüllen. Doch ein prominenter Name ist schon vorab durchgesickert. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 21:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie wollte Österreich bereits beim Eurovision Song Contest vertreten, jetzt wartet die nächste große Bühne auf Anna-Sophie. Wie "Heute" erfuhr, soll die Sängerin 2027 bei "Dancing Stars" antreten und dort beweisen, dass sie nicht nur gesanglich, sondern auch tänzerisch einiges draufhat.

Während ihre ESC-Pläne bislang nicht aufgegangen sind, könnte Anna-Sophie nun im ORF-Hauptabendprogramm für Furore sorgen. Statt Mikrofon heißt es künftig Tanzschuhe anziehen, Schritte einstudieren und vor der Jury bestehen.

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Das sind die "Dancing Stars 2027" i ?

Die ersten fünf Teilnehmer wurden bereits fix bestätigt. ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak, Sänger Chris Steger, Influencerin Karin Teigl, Kabarettistin Malarina und Ex-Para-Skirennläuferin Barbara Aigner.

Fehlen nur noch vier

Am Donnerstag sollen die übrigen fünf Promis offiziell vorgestellt werden. Mit Anna-Sophie wäre nun bereits die sechste Kandidatin beziehungsweise der sechste Star bekannt, fehlen nur noch vier weitere. Die neue Staffel startet am 26. Februar 2027 und wird von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderiert.