i Schlagerstar Antonia aus Tirol mit ihrem Peter AST-Press Bangen um ihren Liebsten Schlaganfall! Schicksalsschlag für Antonia aus Tirol Bei ihren Auftritten fragten Fans immer wieder nach Peter. Jetzt erzählt Antonia aus Tirol erstmals, was ihrem Lebensgefährten passiert ist. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 21:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn es um einen Auftritt von Schlagersängerin Antonia aus Tirol (bürgerlich Sandra Stumptner) ging, war Peter Schutti über Jahre der Mann, bei dem die Fäden zusammenliefen. Er produzierte ihre Musik, organisierte als Manager ihre Karriere und war auch privat an ihrer Seite. Als er beruflich kürzertreten musste, fiel das auf. Bei ihren Auftritten wurde die Sängerin immer wieder nach ihm gefragt. Jetzt sagt sie, warum Peter fehlt. Ihr Lebensgefährte hat völlig überraschend einen Schlaganfall erlitten.

Für die Linzerin kam der Schock in einer Zeit, in der sie sich bereits um ihren krebskranken Vater kümmerte. Für ihn hatte sie 2025 eine Bühnenpause eingelegt. Dann wurde auch der Mann schwer krank, mit dem sie seit über 25 Jahren zusammen ist. "Die Diagnose bei Peter und ihre Folgen waren ein absoluter Schock für mich. Alles kam so plötzlich. Ich dachte, die Welt stürzt über mir zusammen", spricht die Musikerin jetzt erstmals über die schwere Zeit.

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2026 musste Peter noch einmal ins Krankenhaus. Er überstand eine riskante Operation an der Halsschlagader. Die gesundheitlichen Folgen schränken ihn bis heute ein, auch bei seiner Arbeit. Dass Antonia bei ihren Konzerten immer wieder auf ihn angesprochen wurde, machte es für die beiden zusätzlich schwer. Jetzt haben sie sich gemeinsam entschieden, darüber zu sprechen.

"Ich gebe nicht auf"

"Ich gebe nicht auf und glaube fest daran, dass Peter sich mit der Zeit weitgehend erholen wird", sagt Antonia. Auf der Bühne steht sie auch auf seinen Wunsch. Peter möchte, dass sie weitersingt. Wie es beruflich weitergeht, könnte sich zum Jahreswechsel entscheiden. Gespräche mit einem möglichen neuen Management und einem neuen Musiklabel laufen bereits.

Bis kurz vor Weihnachten ist Antonia mit ihren Shows unterwegs. Die Feiertage möchte sie mit ihrer Familie verbringen. In ihrem neuen Weihnachtslied "Lass uns Zeit verschenken" singt sie darüber, was ihr nach diesen Monaten wichtig ist: "Vieles im Leben können wir nachholen. Aber die Zeit, die vergangen ist, bekommen wir niemals zurück."