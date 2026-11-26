i Sido spricht offen über seine gescheiterte Ehe mit Charlotte Engelhardt. APA-Images / Action Press / PIC ONE Gefühl des Versagens Sido offenbart: "Bin nicht für Ehe gemacht" Im Podcast "Hotel Matze" spricht Sido offen über seine gescheiterte Ehe mit Charlotte Engelhardt und sein Gefühl des Versagens. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapper Sido (45) blickt im Podcast "Hotel Matze" auf seine gescheiterte Ehe mit Charlotte Engelhardt zurück. Das Paar war acht Jahre verheiratet und hat zwei gemeinsame Söhne. 2020 machten sie ihre Trennung öffentlich.

Im Dezember 2012 gaben sich die beiden in Las Vegas bei Elvis das Ja-Wort. Sido meinte das Eheversprechen damals ernst: "Bis dass der Tod uns scheidet, wir meinen das ernst."

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Heute zieht der Musiker eine klare Lehre aus der Beziehung: "Charlotte hat mir gezeigt, dass ich nicht für Ehe gemacht bin." Er habe zwar davon geträumt, aber müsse es einmal durchmachen, um zu erkennen, dass es nicht für ihn sei.

Das Ende der Ehe löste in ihm ein Gefühl des Versagens aus. "Als das dann nicht geklappt hat", habe er dieses Gefühl in sich gespürt, erklärt er.

Trotz der Trennung will sich Sido weiterhin um seine Ex-Frau und die Kinder kümmern. "Ich werde mich für immer um sie kümmern und um die Kinder", verspricht er.

Inzwischen ist der Rapper wieder vergeben. Er habe jetzt eine Freundin, mit der er auch über schwierige Themen offen reden könne.