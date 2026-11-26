i Hollywood-Star Hayden Panettiere wurde nur 36 Jahre alt. APA-Images / AFP / ANGELA WEISS (Archivbild) "Oh mein Gott, sie ist lila!" Schockierende Details zu Hayden Panettieres Tod Mehr als drei Monate nach dem Tod von Hayden Panettiere schildert ihr On-off-Freund erstmals ausführlich, wie er die Schauspielerin leblos fand. Von André Wilding 26.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gemeinsames Mittagessen, danach eine Runde Indoor-Golf: So hatte sich Zach Hickerson (38) den 16. August vorgestellt. Doch der Sonntag endete in einer Tragödie. Der Bruder von Hayden Panettieres On-off-Freund Brian Hickerson (37) fand die US-Schauspielerin leblos in einer über Airbnb gemieteten Wohnung in Greenville (South Carolina).

Gegenüber dem US-Promiportal "TMZ" schildert der 38-Jährige nun erstmals ausführlich die dramatischen Ereignisse jenes Tages. Erste Ausschnitte aus dem Gespräch wurden bereits veröffentlicht, das gesamte Interview soll am Freitag erscheinen.

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Hollywood-Star Hayden Panettiere (36) ist tot i ?

Besonders tragisch: Eigentlich wollte Zach nach Atlanta fahren, um dort Golf zu spielen. Doch Panettiere hatte ihm wenige Tage zuvor eine Nachricht geschickt: "Zachary, du gehst nirgendwohin." Daraufhin änderte er seine Pläne.

Plötzlich war niemand mehr erreichbar

Am Sonntagmorgen besuchte der 38-Jährige zunächst einen Gottesdienst. Anschließend wollte er sich mit seinem Bruder und der Schauspielerin treffen. Doch weder Brian noch Hayden hoben ab, als er sie anrief. Zach vermutete, dass die beiden schliefen, und machte sich auf den Weg zur Unterkunft.

Dort entdeckte er Panettiere in nach vorne gebeugter Haltung, ihre Beine waren gekreuzt. Ihre Haare verdeckten ihr Gesicht. Zunächst ahnte Hickerson nichts Schlimmes. Er habe erwartet, "dass sie gleich hochschauen und fragen würde: 'Zachary, was machen wir heute?'". Doch jede Reaktion blieb aus.

"Ihr Gesicht war blass, ihre Lippen waren lila!"

"Brian, schläft Hayden immer noch?", fragte Zach seinen Bruder. Als dieser die Schauspielerin aufrichten und wecken wollte, erkannte der 38-Jährige den Ernst der Lage: "Ihr Gesicht war blass, ihre Lippen waren lila!"

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In Panik rief er seinem Bruder zu: "Brian, sie ist lila! Oh mein Gott, sie ist lila!" Zach alarmierte sofort die Rettungskräfte. Brian verabreichte der 36-Jährigen unterdessen Narcan, ein Notfallmedikament, das bei einer vermuteten Opioid-Überdosis zum Einsatz kommt.

Unter Tränen betete er um ihr Leben

Die Brüder unternahmen Wiederbelebungsversuche. Mit dem Eintreffen der Sanitäter keimte bei Zach noch einmal Hoffnung auf: "Oh Gott sei Dank, sie sind da. Sie werden sie zurückholen."

Unter Tränen habe er gebetet: "Herr, bitte hilf ihr, aufzuwachen. Rette sie einfach." Etwa 30 Minuten lang versuchten die Einsatzkräfte, das Leben der Schauspielerin zu retten. Vergeblich.

Die Bilder des Tages i ?

Zach kniete schließlich zu ihren Füßen. "Ich legte meine Hand auf ihr Bein und verabschiedete mich." Sein Bruder Brian habe unter Schock gestanden, sei verzweifelt gewesen und habe nicht begreifen können, was passiert war.

Ermittlungen bereits abgeschlossen

Die Behörden stuften den Tod der 36-Jährigen als Unfall ein. Panettiere starb an einer Überdosis, in ihrem Körper wurden Fentanyl sowie weitere Substanzen festgestellt. Bereits im Oktober beendete die Polizei ihre Ermittlungen.