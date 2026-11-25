So hat man die Geissens noch selten gesehen: Carmen Geiss (61) hat auf Instagram alte Fotos von sich und Ehemann Robert Geiss (62) geteilt. Die Bilder zeigen das Paar blutjung im Urlaub.
"Ich hab mal wieder in unserer Fotokiste gewühlt und dieses Foto gefunden. Meine Güte, ich war 19 oder 20 und Robert wie immer anderthalb Jahre älter", schreibt die TV-Millionärin dazu.
Carmen posiert darauf vor einem schwarzen Cabrio, mit lockiger 80er-Mähne und einem Glitzerkleid, das viel Bein zeigt. Robert trägt Vokuhila und XXL-Shirt und wirkt mit seinem zurückhaltenden Blick fast ein bisschen schüchtern.
Beim Blick auf die alten Bilder wird Carmen nach eigenen Worten emotional. "Wir hatten tausend Ideen, wollten uns ein schönes Leben aufbauen und auf eigenen Beinen stehen. Also haben wir unser Leben einfach selbst in die Hand genommen", schreibt sie. "Und das hat bis heute ganz gut geklappt."
Ihre Fans feiern die Fotos. "Wow, er war ja auch richtig heiß! Ihr beide seid wirklich ein Traumpaar!", schreibt eine Followerin. Andere loben: "So schöne Fotos" und "Carmen, immer mit Geschmack".
Es ist nicht das erste Mal, dass Carmen in Erinnerungen schwelgt. Erst vor wenigen Monaten zeigte sie Bilder, auf denen sie und Robert frisch verliebt im Schnee posieren.