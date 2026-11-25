i "Satansbratan" lässt sich nicht verbiegen. IMAGO/BOBO "Werde Zuseher nicht spalten" Viel Geld angeboten! "Satansbratan" über Impf-Kampagne "Satansbratan" lässt sich nicht kaufen! Selbst Tausende Euro für eine Impf-Kampagne konnten den Influencer nicht von seiner Meinung abbringen. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 18:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erik Seidl, vielen besser bekannt als "Satansbratan", nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Auch wenn seine klaren Ansagen nicht immer bei allen gut ankommen, bleibt der Influencer seiner Linie treu.

Im Gespräch mit dem "Kurier" erzählt der Reality-TV-Star jetzt, dass ihn seine offene Art durchaus auch finanziell manchmal etwas kostet: "Du verlierst einiges an Geld, wenn du deine Meinung sagst", erklärt er, dass ihm dadurch hier und da Kooperationen mit Marken durch die Lappen gehen. Doch selbst bei politischen Themen halte er sich deshalb nicht zurück.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Die Politiker sind nicht im 10. Bezirk in die Schule gegangen, sondern ich war da", stellt "Satansbratan" klar, dass er nicht davor zurück schreckt, sich mit Politikern und kontroversen Äußerungen auf Social Media anzulegen.

Obwohl der Schwerpunkt seiner Beiträge eigentlich auf Lifestyle und Unterhaltung liege, würden gerade seine politischen Äußerungen viel Aufmerksamkeit bekommen. Seine Erklärung dafür ganz selbstbewusst: "Hinter einem guten Pferd staubt es."

"Tausende Euro angeboten"

Dass er für Geld nicht jede Botschaft verbreitet, zeigt für ihn besonders das Thema Corona-Impfungen. Damals habe es durchaus lukrative Angebote für bezahlte Werbung gegeben, die er allerdings ausschlug: "Da wurden mir wirklich Tausende Euro angeboten und ich hab 'Nein' gesagt, weil ich nicht meine Zuseher spalten werde."

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Dabei betont Seidl deutlich, weder Impfgegner noch Impfbefürworter gewesen zu sein. Vielmehr habe für ihn die persönliche Wahl jedes Einzelnen im Vordergrund gestanden: "Für mich war es: Jeder soll seine Entscheidung selber treffen." Eine Impfempfehlung über seine Kanäle zu verbreiten, sei für ihn deshalb nicht infrage gekommen: "Da werde ich nicht jemanden sagen: Hey, lass dich impfen – bitte hau dir die Nadel rein! Mache ich nicht!"

Besonders mit seiner allgemeinen Haltung zu gesellschaftlichen Konflikten wird er deutlich. "Meine Religion ist Frieden, meine Nationalität ist Mensch!", sagt der Influencer. Gerade in der heutigen Zeit werde seiner Ansicht nach viel zu oft gegeneinander aufgehetzt. Dabei sieht er auch die Medien in der Verantwortung. Er selbst will dabei nicht mitmachen.