i Roman Rafreiders Sohn Luca sieht ihm sehr ähnlich. ORF; Instagram Ganz der Papa "Stolzer Vater" – Rafreider zeigt seinen hübschen Sohn ORF-Star Roman Rafreider teilt auf Instagram Videos seines Sohnes. Luca zieht ebenfalls mit Aussehen und Köpfchen die Blicke auf sich. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 21:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Roman Rafreider gehört für viele zu den attraktivsten Gesichtern des ORF. Als "ZiB"-Moderator lockte er sicherlich nicht nur mit den aktuellen Nachrichten zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme. Auch sein Liebesleben, unter anderem mit prominenten Damen, machte ihn immer wieder zum Gesprächsthema. Mittlerweile ist es etwas ruhiger um den TV-Star geworden.

Auf Instagram gibt er seinen Followern immer wieder Einblicke in seinen Alltag und zeigt, dass er heute unter anderem hinter den Kulissen des ORF tätig ist. Nun rückte er auf Social Media sein Privatleben in den Mittelpunkt – und dabei einen ganz besonderen Menschen: seinen Sohn Luca.

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Ebenfalls selbstbewusst vor der Kamera

Der Mittzwanziger zieht ebenfalls die Blicke auf sich: Mit seinen markanten Gesichtszügen, den langen Wimpern und seinem selbstbewussten Auftreten kommt er ganz nach seinem berühmten Vater.

Auf Instagram widmet sich der Promi-Sohn wirtschaftlichen Themen und erklärt in kurzen Videos zum Beispiel, was hinter Start-ups, neuen Technologien, künstlicher Intelligenz und unterschiedlichen Geschäftsmodellen steckt.

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Papa Roman teilte jetzt einige der Videos vom Sohnemann in seiner Insta-Story und zeigte damit seinen Followern, dass der Apfel hier tatsächlich nicht weit vom Stamm fällt. Dazu schrieb der 57-Jährige: "Stolzer Vater."

Auch Mama Tina Nekvinda-Ohneberg supported Luca in der ersten Reihe. Sie verfolgt die Clips ihres Sohnes ebenfalls aufmerksam und hinterlässt regelmäßig unterstützende Kommentare unter seinen Beiträgen.