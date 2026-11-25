i In der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" sieht man Bill und Tom besonders ungefiltert. IMAGO/HOFER "Finde ich maximal bescheuert" Vorwürfe nach Wien-Besuch – jetzt reagieren Bill & Tom Nach ihrem Wien-Konzert melden sich Bill und Tom Kaulitz erneut zu Wort. Diesmal geht es um Kritik an ihrer Haltung zu Tierschutz und Fleischkonsum. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 22:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wien-Besuch von Bill und Tom Kaulitz verlief nicht ganz ohne Aufregung. Nach ihrem ausverkauften Konzert mit "Tokio Hotel" in der Stadthalle ließen die Brüder ihren Aufenthalt in der Bundeshauptstadt im Podcast "Kaulitz Hills" Revue passieren.

Besonders die Wiener Fiaker hatten es den beiden angetan – allerdings alles andere als positiv. Ihre Forderung nach einem Verbot der Pferdekutschen kam bei vielen gut an, doch als die Musiker gleichzeitig vom Wiener Schnitzel schwärmten, hagelte es Kritik. In sozialen Netzwerken wurde ihnen "Doppelmoral" vorgeworfen ("Heute" berichtete).

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"War vielleicht ein bisschen ungünstiges Timing", sieht Tom nun in einer neuen Folge ein, Fiaker und Schnitzel im selben Atemzug zu erwähnen, nicht die beste Idee war. Er betont aber dennoch, dass er und sein Bruder 12 Jahre lang vegetarisch gelebt und sich somit sehr intensiv mit Fleischkonsum auseinander gesetzt hätten.

Bill wehrt sich gegen die Anschuldigungen: "Zu Leuten zu sagen: Ja, ihr dürft euch jetzt nicht für Tierschutz einsetzen, weil ihr Fleisch esst – das finde ich maximal bescheuert." Er habe durchaus Verständnis dafür, wenn Vegetarier ihre Ansichten vertreten, doch für ihn gelte: "Leben und leben lassen".

Kaulitz-Brüder wehren sich

Auch Tom sieht laut "Bunte.de" keinen Widerspruch darin, Fleisch zu essen und sich gleichzeitig für den Tierschutz starkzumachen. Entscheidend sei für ihn, "wie viel Fleisch" man esse und "wo das Fleisch herkommt". Schließlich könne man "99 Prozent der Menschheit" irgendeine Form von Doppelmoral vorwerfen.

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Bei den Fiakern bleiben die Zwillinge allerdings bei ihrer klaren Haltung. In Wien sind derzeit 23 Fiakerunternehmen mit insgesamt 311 Pferden unterwegs.

Die Betreiber verweisen auf tierärztliche Kontrollen und Hitzefrei ab 35 Grad. Dennoch flammt die Verbotsdebatte regelmäßig auf – zuletzt auch nach zwei Unfällen, die in den Medien für Aufsehen sorgten und ebenfalls Thema im Podcast waren.