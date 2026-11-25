i Hailey Bieber feierte ihren Geburtstag auf den Bahamas. Instagram Hailey hatte Geburtstag Bikini, Feuerwerk & Promis! Bieber lässt sich feiern Hailey Bieber lässt es zu ihrem 30. Geburtstag ordentlich krachen. Auf den Bahamas feiert sie mit Justin und ihren berühmten Freundinnen unter Palmen. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 23:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hailey Bieber hat ihren 30. Geburtstag ordentlich zelebriert! Am 22. November ließ es das Model krachen und startete mit Ehemann Justin in ein neues Lebensjahrzehnt. Auf Instagram teilte sie jetzt Eiblicke inklusive einem besonders romantischen Moment: Während am Himmel ein Feuerwerk leuchtete, tauschten die beiden einen leidenschaftlichen Kuss aus.

Doch zum Anstoßen auf den runden Geburtstag blieb es nicht bei einem gemütlichen Abend. Hailey packte kurzerhand ihre Liebsten ein und düste auf die Bahamas, wo Sonne, Meer und jede Menge Party auf dem Programm standen.

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Partyurlaub mit Promi-Freunden

Mit heißen Bikini-Schnappschüssen und Urlaubsgrüßen vom Strand gewährt die 30-Jährige ihren Followern einen Blick in die Auszeit. Auch ihre berühmten Freundinnen waren mit von der Partie: Kendall und Kylie Jenner begleiteten Hailey unter anderem bei einem Ausflug mit der Yacht aufs offene Meer.

Justin durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen. Während die Geburtstagsgesellschaft die Karibik genoss, trudelten online zahlreiche Glückwünsche aus der Promiwelt ein.

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Paris Hilton, Khloé Kardashian und Alessandra Ambrosio ließen es sich nicht nehmen, dem Model zum Ehrentag in den Kommentaren zu gratulieren.