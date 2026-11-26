i Chris Pratt ist seit 2019 mit der Tochter von Arnold Schwarzenegger verheiratet. REUTERS/Mario Anzuoni Pony & Schwein im Haus Lieblings-Opa! Chris Pratt schwärmt von Schwarzenegger Chris Pratt verrät, warum seine Kinder so gern bei Arnold Schwarzenegger sind. Der Steirer hat dafür selbst eine einfache Erklärung. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die Welt ist er Terminator, Ex-Gouverneur und Bodybuilding-Legende, für seine Enkel einfach der "Opa": In der "Jennifer Hudson Show" hat Chris Pratt (47) über das Leben mit seinem berühmten Schwiegervater Arnold Schwarzenegger (79) gesprochen. Und dabei vor allem eines verraten: Bei Opa Arnold ist für die Kinder immer etwas los.

Der Grund dafür steht oft mitten in der Küche. Im Haus des gebürtigen Steirers leben zahlreiche Tiere, darunter Ponys und ein Schwein. Wenn die Enkel zu Besuch sind, dürfen sie die Tiere füttern.

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"Ihr Lieblings-Opa"

Arnold selbst sieht das genauso. "Meine Enkel lieben es, zu mir zu kommen, weil ich das beste Haus habe, weil ich all die Tiere dort habe", sagte er am Mittwoch im Interview mit dem US-Magazin "Extra". "Ich bin also buchstäblich ihr Lieblings-Opa." Dass die Kinder ihn mit dem deutschen Wort für Großvater ansprechen, verdankt er seinen österreichischen Wurzeln.

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Auch zu Weihnachten lässt sich der 79-Jährige nicht lumpen. Erst vergangene Woche erzählte Pratt in der Show von Jimmy Kimmel, dass Arnold der Familie ein riesiges Porträt geschenkt hat, das ihn als Weihnachtsmann zeigt, umringt von den staunenden Enkeln.

Das Bild sei "auf jeden Fall größer als jeder Großbild-Fernseher". Pratt nennt seinen Schwiegervater "einen unglaublich aufmerksamen Schenker". Geschenke seien eben eine seiner Liebessprachen.

Pratt ist seit 2019 mit Arnolds ältester Tochter Katherine Schwarzenegger (36) verheiratet, die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Aus seiner Ehe mit Schauspielerin Anna Faris hat Pratt außerdem einen Sohn.