i Bill und Tom Kaulitz moderieren am 5. Dezember erstmals "Wetten, dass..?". APA-Images / dpa / Christoph Soeder Für jeden was dabei Statt Helene: Diese Stars singen bei "Wetten, dass..?" Helene Fischer ist nicht dabei, dafür holen Bill und Tom Kaulitz andere Musikstars in ihre erste "Wetten, dass..?"-Show. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 18:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Helene Fischer (42) kommt nicht, dafür steht jetzt fest, wer stattdessen auf der großen Showbühne von Bill und Tom Kaulitz (beide 37) stehen soll. Laut "Bild" sind bei "Wetten, dass..?" am 5. Dezember Nina Chuba (28), Vicky Leandros (74), Jamie Miller (29) und Herbert Grönemeyer (70) dabei.

Für ihre Premiere setzen die Kaulitz-Brüder damit auf einen Mix quer durch die Generationen. Nina Chuba steht für das junge Publikum, Jamie Miller für internationalen Pop, Vicky Leandros ist seit Jahrzehnten ein Weltstar. Grönemeyer wiederum ist selbst ein Stück Show-Geschichte, er war schon zahlreiche Male in der Sendung zu Gast.

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Hollywood-Stars als Wettpaten

Mit Jamie Miller holt sich Bill zudem einen musikalischen Weggefährten auf die Bühne: Der walisische Sänger landete heuer mit dem Song "Babydoll" einen Welterfolg. Offiziell angekündigt hat das ZDF bisher zwei große Namen für die Couch: Die Hollywood-Stars Dwayne Johnson (54) und Kevin Hart (47) kommen als Wettpaten.

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Neu erfinden wollen die Brüder die Show nicht. "Es soll ein 'Wetten, dass..?' werden, wie die Leute es kennen und lieben", sagte Bill. Sein Wunsch für den Abend: "dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen."

Unterstützung gibt es auch aus der ersten Reihe. Laut "Bild" wird Toms Ehefrau Heidi Klum (53) im Publikum sitzen.