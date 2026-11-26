i Kate Madden, Tochter von Nicole Richie, ist das neue Gesicht einer Balenciaga-Kampagne. Instagram/katemaddennn Für Balenciaga Nicole Richies Tochter (18) startet als Model durch Kate Madden, Tochter von Nicole Richie und Joel Madden, startet ihre Modelkarriere. Und zwar mit einem Look, der überrascht. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 20:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die nächste Generation Richie erobert die Modewelt: Kate Madden (18), Tochter von Nicole Richie (45) und Good-Charlotte-Sänger Joel Madden (47), hat ihre Modelkarriere gestartet. Ihr erster großer Job ist gleich eine Kampagne für das Luxuslabel Balenciaga, zum 25. Jubiläum der berühmten Handtasche "Le City".

Kurz darauf folgte der nächste Schritt: Wie das Magazin "Hello!" berichtet, hat die 18-Jährige bei der renommierten Agentur The Lions Management unterschrieben.

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Schwarze Mähne statt Blond

Für Aufsehen sorgt vor allem ihr neuer Look. Früher zeigte sich Kate, die eigentlich Harlow Winter Kate heißt, mit honigblonden Haaren und war ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Jetzt trägt sie langes, tiefschwarzes Haar, dramatisches Augen-Make-up und einen Gothic-Stil.

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Auf einem der Kampagnenfotos posiert sie auf einem Gehsteig in Los Angeles, im schwarzen ärmellosen Minikleid und klobigen Schnallenstiefeln. Dazu hält sie eine knallgelbe Tasche von Balenciaga.

Ihre neue Haarfarbe hatte Kate erstmals im Jänner gezeigt. Damals teilte Mama Nicole zu ihrem 18. Geburtstag ein Foto, auf dem die Tochter bereits dunkle Haare trug. Mit Schlagerstar-Opa Lionel Richie (77) und Tante Sofia Richie (28), selbst Model, hat Kate in der Familie jedenfalls genug Showbusiness-Erfahrung an ihrer Seite.