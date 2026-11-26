Anfang 2027 heißt es bei RTL wieder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Wer sich diesmal den Ekelprüfungen im australischen Busch stellt, ist offiziell noch nicht bekannt.
Dennoch kursieren bereits die ersten prominenten Namen.
Laut "Bild" könnte unter anderem Schauspielerin Mimi Fiedler (51) am berühmten Lagerfeuer Platz nehmen. Auch Realitystar Serkan Yavuz, Promi-Sohn Nico Legat und Ex-"GZSZ"-Darstellerin Isabell Horn werden als mögliche Kandidaten gehandelt.
Für eine musikalische Überraschung könnte hingegen Schlagerstar Michelle (54) sorgen. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.
Auch RTL bringt weitere Namen ins Spiel. Darunter befindet sich das Wiener "Germany's Next Topmodel"-Model Godfrey. Der meldet sich jedoch prompt auf Instagram zu Wort und räumt mit den Spekulationen auf.
RTL nutze seinen Namen als "Nebelgranate" für die Dschungelcamp-Gerüchte, meint das Model. Seine Ansage fällt deutlich aus: "Ich bin nicht dabei".
Doch nicht nur dem Dschungelcamp erteilt Godfrey eine Absage. Künftige TV-Auftritte sollen seiner eigenen Entscheidung nach eher "die Ausnahme als die Regel sein – wenn überhaupt".