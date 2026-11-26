i Godfrey zu seiner IBES-Teilnahme APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin; RTL GNTM-Model Wiener TV-Star packt über Dschungelcamp-Teilnahme aus Die Gerüchteküche rund um das Dschungelcamp 2027 brodelt gewaltig. Ein österreichischer Promi erteilt den Spekulationen nun aber eine klare Absage. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anfang 2027 heißt es bei RTL wieder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Wer sich diesmal den Ekelprüfungen im australischen Busch stellt, ist offiziell noch nicht bekannt.

Dennoch kursieren bereits die ersten prominenten Namen.

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Diese Stars sollen in den Dschungel ziehen

Laut "Bild" könnte unter anderem Schauspielerin Mimi Fiedler (51) am berühmten Lagerfeuer Platz nehmen. Auch Realitystar Serkan Yavuz, Promi-Sohn Nico Legat und Ex-"GZSZ"-Darstellerin Isabell Horn werden als mögliche Kandidaten gehandelt.

Für eine musikalische Überraschung könnte hingegen Schlagerstar Michelle (54) sorgen. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Wiener Model erteilt klare Absage

Auch RTL bringt weitere Namen ins Spiel. Darunter befindet sich das Wiener "Germany's Next Topmodel"-Model Godfrey. Der meldet sich jedoch prompt auf Instagram zu Wort und räumt mit den Spekulationen auf.

Wiener Godfrey zu seiner angeblichen IBES-Teilnahme. Instagram

RTL nutze seinen Namen als "Nebelgranate" für die Dschungelcamp-Gerüchte, meint das Model. Seine Ansage fällt deutlich aus: "Ich bin nicht dabei".

Doch nicht nur dem Dschungelcamp erteilt Godfrey eine Absage. Künftige TV-Auftritte sollen seiner eigenen Entscheidung nach eher "die Ausnahme als die Regel sein – wenn überhaupt".