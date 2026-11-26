i Geiss hat Probleme mit ihrem Gehör. IMAGO/Ulrich Hufnagel TV-Millionärin leidet Carmen Geiss verzeifelt! Jetzt bittet sie alle um Hilfe Mehr als ein Jahr nach dem Überfall auf ihre Villa leidet Carmen Geiss noch immer unter den Folgen. Jetzt bittet sie ihre Fans um Hilfe. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 21:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Carmen Geiss kommt nach dem brutalen Einbruch in ihre Villa in Saint-Tropez einfach nicht zur Ruhe. Mehr als ein Jahr liegt der Überfall inzwischen zurück, doch die seelischen und körperlichen Folgen begleiten die 61-Jährige bis heute. Besonders ein gesundheitliches Problem macht ihr schwer zu schaffen: Sie leidet unter einem permanenten Pfeifen und Rauschen in beiden Ohren.

Auf Instagram sucht die TV-Millionärin nun Rat bei ihren Fans. "Heute komme ich mit einem ernsten und sehr persönlichen Thema zu euch", schreibt sie. Wie "RTL.de" berichtet, empfindet Carmen die Beschwerden vor allem dann als belastend, wenn es in ihrer Umgebung ruhig wird. "Dass es auch in meinen Ohren endlich mal wieder still ist", würde sie sich manchmal einfach wünschen.

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Carmen träumt noch von Angriff

Hinter ihr liegt eine dramatische Nacht: Vom 14. auf den 15. Juni 2025 drangen vier bewaffnete Männer in das Anwesen der Geissens ein, bedrohten das Ehepaar und zwangen es, die Tresore zu öffnen. Dabei wurde Carmen am Hals verletzt. Ob der Tinnitus unmittelbar mit diesem traumatischen Erlebnis zusammenhängt, kann sie nicht mit Sicherheit sagen.

Ihr Arzt hält allerdings einen Zusammenhang mit der enormen Stressbelastung für möglich. Verschiedene Versuche, darunter osteopathische Behandlungen und Medikamente, brachten bisher keine nachhaltige Erleichterung. Deshalb hofft Carmen jetzt auf Tipps aus ihrer Community und fragt andere Betroffene, welche Methoden ihnen geholfen haben – und welche nicht.

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Wie tief der Überfall noch immer sitzt, zeigte sie bereits mit einem früheren Geständnis: "Manchmal träume ich noch davon, und dann wache ich schweißgebadet auf." Die Erinnerungen an die schrecklichen Stunden lassen sie offenbar weiterhin nicht los.