i Merz ist Fan von Heino. IMAGO/NL Beeld; REUTERS/Liesa Johannssen Politiker ist ein Fan "Echte Legende": Merz schwärmt von Schlager-Ikone Heino Friedrich Merz zeigt sich als echter Heino-Fan! Bei einer Gala geriet der Kanzler regelrecht ins Schwärmen und sparte nicht mit Lob. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Gala in Berlin wurde Friedrich Merz plötzlich zum Fanboy. Der deutsche Kanzler ließ es sich nicht nehmen, Volksmusik-Star Heino persönlich zu würdigen. Der 87-Jährige erhielt anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) den Deutschen Mittelstandspreis für sein Lebenswerk.

Bevor er die Auszeichnung entgegennahm, griff Heino laut "Bunte" selbst zum Mikrofon und sang für die Gäste und den Kanzler "Teure Heimat". Merz erinnerte sich dabei an seine Kindheit: Als Heino 1960 sein erstes großes Konzert in der Schützenhalle seines Geburtsorts Brilon gab, war der heutige Regierungschef gerade einmal fünf Jahre alt.

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"Heino war für mich eben schon immer da", erklärte Merz, der den Sänger als "echte deutsche Legende" bezeichnete. Mit einem Augenzwinkern hatte er auch eine politische Einordnung parat: Heino sei "eigentlich der erste Grüne in Deutschland" gewesen, schließlich habe er schon über Berge, Wiesen und Wälder gesungen, lange bevor es die Grünen gab. Wie "Bunte" weiter berichtet, war die Begeisterung bei der Veranstaltung jedenfalls groß.

"Kritik muss man ertragen können"

Heino nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen und bezeichnete die Worte des Kanzlers als "sehr hohe Ehre". Doch auch der Sänger hatte etwas mit auf den Weg zu geben: "Kritik muss man ertragen können."

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Schließlich stehe er selbst seit mehr als 70 Jahren in der Kritik, weil er Volkslieder singe. An Ruhestand denkt der Musiker allerdings noch lange nicht: "Solange der liebe Gott mir meine Stimme so lässt, wie sie ist, werde ich noch lange singen." Seine Tournee ist bereits bis November 2027 geplant. Für einen Seitenhieb auf die "Toten Hosen" reichte die Zeit ebenfalls noch.

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Über die Band aus seiner Heimatstadt Düsseldorf, die ihr letztes Album veröffentlicht hat, sagte Heino trocken: "Wie der Name schon sagt: tote Hose. Es sind nicht gerade meine Freunde."