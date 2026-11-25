i Stefan Mross musste sich im TV von "Immer wieder sonntags" verabschieden. ARD/Erste "Immer wieder sonntags" Traurige Gewissheit! Jetzt muss Stefan Mross stark sein Lange wurde über eine Rückkehr von "Immer wieder sonntags" spekuliert. Doch jetzt wird klar: In Rust wird es scheinbar keine Zukunft mehr geben. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 15:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zukunft von "Immer wieder sonntags" in Rust ist endgültig Geschichte. Die beliebte Open-Air-Arena im Europa-Park, in der die ARD-Show über 20 Jahre lang aufgezeichnet wurde, wird abgebaut. Damit fällt auch die bisherige Kulisse für ein mögliches Comeback weg.

Eine Sprecherin des Freizeitparks bestätigte die Entscheidung und erklärte gegenüber den Medien: "Trotz zahlreicher Gespräche konnte letztlich keine Einigung für eine Fortsetzung erzielt werden, die für alle Beteiligten zufriedenstellend gewesen wäre."

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Wie es mit dem Gelände neben der Wasserwelt Rulantica weitergeht, ist laut "Gala.de" noch völlig offen. Ob dort eine neue Attraktion entsteht oder eine andere Nutzung vorgesehen ist, steht derzeit nicht fest. Schlager-Größen und Stefan Mross wird man hier allerdings nicht mehr vor der Kamera sehen.

War es das jetzt wirklich?

Für Moderator Stefan Mross bedeutet das nicht nur den Abschied von einer langjährigen TV-Kulisse. Im September 2026 hatte er sich nach mehr als zwei Jahrzehnten von seinem Publikum verabschiedet, zuletzt nährten seine Aussagen aber wieder Hoffnungen auf eine Rückkehr.

Stefan Mross - die besten Bilder i ?

An der Zusammenarbeit mit den bisherigen Partnern soll das Aus nicht gelegen haben. Vielmehr hob der Freizeitpark ausdrücklich "die langjährige und stets hervorragende Zusammenarbeit mit dem SWR sowie das sehr gute persönliche Verhältnis" hervor.

In den letzten Wochen gab es dennoch Überlegungen, die Musikshow mit Mross bei einem Privatsender wie ProSieben oder RTL fortzusetzen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, müsste dafür allerdings erst einmal ein neuer Veranstaltungsort gefunden werden.