i Egli zeigt wieder eine neue Seite von sich. ZDF "Giovanni Zarrella Show" Wow-Auftritt! Beatrice Egli wird im TV zum Engel Schlagerstar Beatrice Egli begeisterte bei der Live-Show im ZDF mit einem märchenhaften Auftritt und zeigte sich von einer neuen Seite. Von Heute Entertainment 22.11.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beatrice Egli (38) sorgte am Samstagabend in der "Giovanni Zarrella Show" für einen echten Hingucker. Bei ihrem Auftritt im ZDF präsentierte die Schlagersängerin ihren neuen Song "Ein Geschenk" und ließ das Publikum staunen.

Für ihre Performance hatte sich Egli in ein bodenlanges, weißes Gewand mit weiten Ärmeln gehüllt. Ihre blonden Haare trug sie offen dazu. Bühnennebel, blau-violettes Licht und funkelnde Effekte sorgten für eine märchenhafte Atmosphäre.

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Im Hintergrund der Bühne breiteten sich plötzlich große Flügel aus, die die ehemalige "DSDS"-Gewinnerin zum Engel wurde. Mit ihrem emotionalen Song zeigt die Sängerin, die sonst für ihr Strahlen und schwungvolle Tanzschlager bekannt ist, eine neue Seite von sich.

Mit ihrem Auftritt wollte die Sängerin nach Angaben von bunte.de eine emotionale Botschaft vermitteln. Die neue Single ist laut Plattenfirma Sony Music eine musikalische Hommage an Menschen, die anderen Kraft geben und ihnen in schwierigen Zeiten zur Seite stehen.

Mehrere Auftritte an einem Abend

Der neue Song gehört zur "Heimat-Edition" ihres Albums "Hör nie auf damit", die am 20. November erschienen ist. Passend dazu stand die Sendung unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön". Giovanni Zarrella würdigte darin auch Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Für Beatrice Egli war es nicht der einzige Auftritt des Abends. Gemeinsam mit Giovanni Zarrella eröffnete sie die Show musikalisch und präsentierte später noch ein Medley ihrer Hits. Dabei setzte sie auf glitzernde Outfits.