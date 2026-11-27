i David Correa wurde festgenommen. IMAGO/Action Plus Am Trainingsgelände Mordverdacht und Drogenhandel – Fußballer festgenommen Große Aufregung in Brasilien: Fußball-Profi David Correa wurde mitten im Training von Vasco da Gama festgenommen. Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Von Sport Heute 27.11.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung beim brasilianischen Traditionsklub Vasco da Gama! Am Donnerstagmorgen rückte die Polizei auf dem Trainingsgelände des Vereins in Rio de Janeiro an und nahm Stürmer David Correa mitten im Training fest.

Wie das brasilianische Medium "G1/Globo" berichtet, wird gegen den 30-Jährigen wegen versuchten Mordes ermittelt. Zudem soll der Fußball-Profi in Drogen- und Waffenhandel sowie Geldwäsche verwickelt sein. Die Behörden prüfen außerdem eine mögliche Verbindung zur kriminellen Organisation Comando Vermelho.

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Bei seiner Festnahme hatte Correa noch eine ungewöhnliche Bitte an die Beamten: "Kann ich noch duschen? Nur schnell Wasser über den Körper laufen lassen?" Die Polizisten lehnten ab, beschlagnahmten sein Handy und brachten den Stürmer direkt auf die Polizeistation. Auch sein Auto und sein Spind auf dem Trainingsgelände wurden durchsucht.

Bereits vor einigen Monaten war Correa ins Visier der Ermittler geraten, nach einer Einvernahme allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Über einen mittlerweile inhaftierten Jugendfreund sollen die Behörden nun an neue Beweise gelangt sein. Der Fußballer befindet sich vorerst in Untersuchungshaft.

Auch sportlich ist die Festnahme ein Rückschlag für Vasco da Gama. Correa zählt zum Stammpersonal des brasilianischen Traditionsklubs und kam in dieser Saison in 26 Ligaspielen auf vier Treffer.

Eine sofortige Vertragsauflösung soll laut brasilianischen Medien aus rechtlichen Gründen derzeit nicht möglich sein. Für Correa gilt die Unschuldsvermutung.