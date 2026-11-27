i Pep Guardiola wollte Neymar zu den Bayern holen. "imago" "Saß mit ihm im Raum" Guardiola verrät gescheiterten Neymar-Wechsel zu Bayern Pep Guardiola gewährt spannende Einblicke in seine Zeit beim FC Bayern. Der Star-Trainer verrät, dass er beinahe Neymar zu den Münchnern geholt hätte. Von Sport Heute 27.11.2026, 17:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neymar im Trikot des FC Bayern? Was heute kaum vorstellbar klingt, hätte 2013 nach den Vorstellungen von Pep Guardiola Realität werden sollen. Der spanische Star-Trainer wollte den brasilianischen Ausnahmekönner bei seinem Amtsantritt in München unbedingt zum deutschen Rekordmeister holen. Dafür traf er sich sogar persönlich mit dem Offensivstar.

Das verriet Guardiola nun in der YouTube-Sendung "Romario TV" von Brasiliens Fußball-Legende Romario.

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"Damals gab es Gerüchte, dass Neymar zum FC Barcelona wechseln würde. Es hieß aber auch, der Transfer sei noch nicht endgültig abgeschlossen", begann der Star-Trainer und offenbarte dann seine Bemühungen: "Ich saß mit ihm in einem Raum und versuchte, ihn von einem Wechsel zum FC Bayern zu überzeugen. Wir sprachen kurz über Fußball, aber letztendlich entschied er sich für Barcelona."

Guardiola offenbart Bayern-Probleme

Auch abseits des gescheiterten Neymar-Transfers stellte der Wechsel nach München den Katalanen vor große Herausforderungen. Guardiola übernahm die Bayern im Sommer 2013 unmittelbar nach dem historischen Triple-Gewinn unter Jupp Heynckes.

Ausgerechnet der große Erfolg seines Vorgängers erschwerte Guardiola den Start beim deutschen Rekordmeister. "Es war damals schwierig, die Spieler von meinen Ideen zu überzeugen, nicht weil sie nicht wollten, sondern weil sie gerade das Triple gewonnen hatten", schilderte Guardiola.

Besonders die damaligen Führungsspieler Philipp Lahm, Toni Kroos, Manuel Neuer und Thomas Müller hätten ihm bei der Umsetzung seiner Spielphilosophie allerdings "enorm" geholfen.

Guardiola verrät Zukunftsplan

Mittlerweile befindet sich der 55-Jährige in einer Trainerpause. Nach zehn Jahren bei Manchester City ist Guardiola seit Sommer ohne Verein.

Die Möglichkeit, die italienische Nationalmannschaft zu übernehmen, schlug der Spanier zuletzt aus. Obwohl ihn die Aufgabe gereizt hätte, fehlte ihm nach eigenen Angaben die Kraft für das nächste große Projekt.