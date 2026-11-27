i Bremen und Gladbach trennen sich in einem Spektakel mit 3:3. IMAGO/Sven Simon Wildes 3:3 gegen Gladbach Füllkrug trifft – Friedl-Klub mit irrem Comeback Werder Bremen bleibt vor heimischer Kulisse ungeschlagen. Gegen Schlusslicht Gladbach gelingt den Norddeutschen das nächste spektakuläre Comeback. Von Sport Heute 27.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Mentalitätsmonster von der Weser haben erneut zugeschlagen: Werder Bremen ist gegen Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach bis zur 85. Spielminute mit 1:3 zurück – und darf sich doch noch über ein Unentschieden freuen.

Weil die Norddeutschen erneut ein Comeback hinlegen und Niclas Füllkrug im elften Bundesliga-Spiel in Serie trifft. Das Team um Kapitän Marco Friedl bleibt damit in der Saison vor heimischer Kulisse weiter ungeschlagen, die "Fohlen" verpassen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

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Dabei deutete lange Zeit vieles auf einen Erfolg der Mannschaft von Trainer Alexander Blessin hin. Kevin Diks brachte die Gäste nach einem Handelfmeter, dem ein VAR-Eingriff vorausgegangen war, in Führung (27.). Eren Dinkci sorgte noch vor dem Pausenpfiff für den Ausgleich (38.).

Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff schlug Gladbach erneut zu. Franck Honorat brachte die Borussia in Führung (46.), schnürte in der 78. Minute seinen Doppelpack und ließ die mitgereisten Gladbach-Fans bereits vom Sieg träumen.

Doch die Bremer hatten noch eine Antwort parat. Dinkci hauchte den Norddeutschen mit seinem zweiten Treffer des Abends neues Leben ein (85.), ehe einmal mehr Niclas Füllkrug zum umjubelten Helden avancierte. Der deutsche Torjäger traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:3-Endstand und ließ das Weserstadion beben.