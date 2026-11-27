i Xaver Schlager lieferte den entscheidenden Assist. IMAGO/Sports Press Photo Ex-Sturm-Star trifft doppelt ÖFB-Star mit Assist – Glasner ringt Chelsea nieder Oliver Glasner feiert mit Nottingham Forest einen wichtigen Sieg: Sein Klub besiegt Chelsea mit 3:2, ÖFB-Star Xaver Schlager liefert eine Vorlage. Von Sport Heute 27.11.2026, 23:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Oliver Glasner wird mit Nottingham Forest erneut zum Riesentöter. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Manchester City vor der Länderspielpause zwang die Mannschaft des österreichischen Erfolgstrainers am Freitagabend mit Chelsea das nächste englische Schwergewicht in die Knie.

Die "Tricky Trees" feierten einen 3:2-Heimsieg, ÖFB-Star Xaver Schlager bereitete den entscheidenden dritten Treffer vor. Ein Doppelpack des ehemaligen Sturm-Graz-Stürmers Emanuel Emegha war für die Londoner zu wenig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gerade einmal fünf Minuten waren im City Ground gespielt, da durften die Forest-Fans erstmals jubeln. Igor Jesus nahm eine Flanke von Daniel Munoz volley und versenkte den Ball sehenswert im rechten Kreuzeck. Chelsea blieb eine Antwort auf den frühen Gegentreffer zunächst schuldig.

Schlager bereitet entscheidenden Treffer vor

Kurz nach dem Seitenwechsel legte die Glasner-Elf nach. Wesley Fofana brachte Liam Delap im Strafraum zu Fall, Morgan Gibbs-White verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 2:0 (51.).

Die Londoner meldeten sich allerdings nur drei Minuten später zurück. Ein abgeblockter Schuss von Pedro Neto landete vor den Füßen des zur Pause eingewechselten Emegha, der zum Anschlusstreffer einschob (54.).

Gibbs-White stellte in der 73. Minute nach Vorarbeit von ÖFB-Star Xaver Schlager mit seinem zweiten Treffer des Abends den Zwei-Tore-Vorsprung der Hausherren wieder her. Wie wichtig die Torvorlage des Österreichers war, zeigte sich in der Schlussphase: Emegha sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 89. Minute noch einmal für Spannung, die Glasner-Elf brachte den 3:2-Sieg allerdings über die Zeit.

Chelsea steckt trotz Millionen-Investitionen in der Krise

Durch den zweiten Erfolg in Serie gegen einen englischen Spitzenklub verschafft sich Nottingham im Abstiegskampf etwas Luft. Der Traditionsklub klettert mit nunmehr zwölf Punkten auf den 14. Tabellenplatz.

Während sich bei Nottingham ein Aufwärtstrend abzeichnet, wird die Situation bei Chelsea zunehmend ungemütlich. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso kassierte in den vergangenen fünf Spielen vier Niederlagen.