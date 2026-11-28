i Der ehemalige Rapid-Trainer Robert Klauß reflektiert über sein Aus. "imago" Mit DAC auf Titelkurs Trainer Klauß über Rapid-Aus: "Habe Fehler gemacht" Während Robert Klauß mit seinem neuen Klub von Erfolg zu Erfolg eilt, blickt der Deutsche auf seine Zeit bei Rapid zurück und gesteht Fehler ein. Von Sport Heute 28.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Robert Klauß könnte es in der Slowakei derzeit kaum besser laufen. Mit DAC Dunajska Streda thront der ehemalige Rapid-Trainer nach 15 Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze, hat bereits zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Jetzt blickte der Deutsche auf ein weniger erfolgreiches Kapitel seiner Trainerkarriere zurück: Sein Engagement bei Rapid. Eine Woche nach dem Aus im Viertelfinale der Conference League hatten sich die Hütteldorfer von Klauß getrennt. Noch heute bedauert der Trainer das vorzeitige Ende seiner Amtszeit in Wien.

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"Ich finde, dass es in Wien im Nachhinein schade war, weil wir uns mitten in einem Entwicklungsprozess befanden, der noch nicht abgeschlossen war", erklärte der Trainer gegenüber "Sport1". Die Verantwortung für das Scheitern sucht der ehemalige Rapid-Coach allerdings auch bei sich selbst.

Klauß gesteht Fehler ein

"Natürlich habe ich Fehler gemacht. Die gehören zu einem solchen Prozess und zur eigenen Entwicklung dazu", reflektiert der Deutsche seine Zeit bei Rapid. Sein Fazit: "Es gibt definitiv Dinge, die ich heute anders machen würde, sowohl in Nürnberg als auch in Wien."

Vor allem im Umgang mit seinen Spielern und Vorgesetzten sieht Klauß Verbesserungspotenzial. Mittlerweile würde der Deutsche in gewissen Situationen deutlich offensiver das Gespräch suchen.

"Ich würde klarer und direkter kommunizieren, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und zwar gegenüber den jeweiligen Personen, die es betrifft, sowohl Spielern als auch Vorgesetzten. Ich würde offener und transparenter kommunizieren."

In der Slowakei befindet sich Klauß nun auf Kurs in Richtung Meistertitel. Auch sein ehemaliger Arbeitgeber Rapid dominiert derzeit die heimische Bundesliga. Die Hütteldorfer halten nach 13 Spieltagen bei zwölf Siegen und 36 Punkten.