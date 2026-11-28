i Austria-Trainer Max Uhlig. GEPA pictures Duell gegen Letzten Austria-Coach warnt: "Das können wir uns nicht leisten" Die Wiener Austria bestreitet am Samstag ein richtungsweisendes Spiel. Es geht zum Jubiläum gegen Schlusslicht Wolfsberg. Von Sport Heute 28.11.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ganz besonderes Heimspiel steht für die Wiener Austria am Samstag (17 Uhr) gegen den Wolfsberger AC auf dem Programm. Auf den Tag genau 100 Jahre nach der Umbenennung des Wiener Amateur-Sportvereins in FK Austria Wien empfangen die Veilchen die Kärntner in der Generali-Arena. Nach dem jüngsten 1:0-Heimsieg gegen Salzburg wollen die Violetten beim letzten Heimauftritt des Jahres nachlegen.

Der Erfolg gegen die Bullen hat bei den Wienern für einen Stimmungsaufschwung gesorgt, wie Austria-Trainer Max Uhlig verriet. "Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass uns der Sieg sehr, sehr gut getan hat. Das hat man auch in der Woche einfach gespürt", erklärte der Coach. "Wir wollen im letzten Heimspiel unbedingt unsere Fans auch noch einmal ein Stück weit versöhnen, einfach eine sehr gute Leistung bringen und auch das Spiel gewinnen."

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"Spiel kontrollieren, etwas anbieten"

Mit den Wolfsbergern haben die Veilchen nach der Niederlage im ersten Saisonduell noch eine Rechnung offen. Auch Austria-Angreifer Johannes Eggestein hat für das Jubiläumsspiel ein klares Ziel vor Augen: "Das Spiel gegen den WAC ist natürlich für uns ein sehr wichtiges Spiel. Wir möchten auch einen Sieg zum Abschluss des Jahres haben."

Uhlig kündigte gegen die Kärntner eine offensive Ausrichtung seiner Mannschaft an, warnte allerdings davor, die Qualitäten des Gegners zu unterschätzen. "Im Fußball geht es immer um die richtige Balance", betonte der Austria-Coach, der von seinen Schützlingen vor allem spielerische Lösungen erwartet: "Wir müssen in dem Spiel einfach was kreieren, wir müssen das Spiel kontrollieren und mit dem Ball etwas anbieten."

Die größten Austria-Spieler aller Zeiten i ?

"Wir können es uns nicht leisten..."

Anders als gegen Salzburg dürfte die Austria diesmal deutlich mehr Ballbesitz haben. Uhlig warnte seine Mannschaft allerdings vor einem falschen Selbstverständnis: "Ich glaube, dass wir es uns in der aktuellen Situation nicht leisten können, in irgendein Spiel zu gehen und zu glauben, wir sind der absolute Favorit und dominieren den Gegner 90 Minuten." Das Duell mit den Kärntnern werde demnach ein anderes als jenes gegen Salzburg, "aber sicher kein leichteres".

Auch personell gibt es Neuigkeiten bei den Veilchen. Kang Hee Lee ist wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen, Noah Botic wird hingegen bei den Young Violets in Voitsberg zum Einsatz kommen. Mit einem Heimsieg gegen den WAC wollen die Violetten jedenfalls nicht nur ihr großes Jubiläum gebührend feiern, sondern sich auch mit einem Erfolgserlebnis von ihren Fans in der Generali-Arena in die Winterpause verabschieden.