i Anika Neuer. Reuters Von Ex-Mitspielerinnen Süße Überraschung für Anika nach Neuer-Trennung Um den Schmerz nach der Trennung von Fußball-Star Manuel Neuer zu verkraften, hat seine Frau Anika eine ganz besondere Überraschung erhalten. Von Sport Heute 28.11.2026, 09:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der Trennung von Bayern-Tormann Manuel Neuer erhält dessen Ehefrau Anika viel Unterstützung. Nun meldete sich die 26-Jährige mit emotionalen Worten auf Instagram zu Wort. Ihre ehemaligen Handball-Mitspielerinnen vom ESV Regensburg überraschten die zweifache Mutter in dieser schwierigen Phase mit einer besonders liebevollen Geste.

Wie der "Heimatsport" der "Mittelbayerischen" berichtet, schenkten die sogenannten "Bunkerladies" ihrer ehemaligen Teamkollegin einen Adventkalender. "Hallo Ani, die Bunkerladies schicken dir ganz viel Liebe in Form von einem Adventskalender. Wir stehen immer hinter dir! Jeder von uns hat ein Türchen vorbereitet – sei gespannt!", schrieben die Handballerinnen dazu.

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Viel Unterstützung für Anika Neuer

Die 26-Jährige, die vier Jahre lang für den deutschen Handball-Zweitligisten auflief, zeigte sich von der Überraschung sichtlich gerührt. "Wie kann ich so glücklich sein? Bestes Team!", schrieb Anika Neuer in ihrer Instagram-Story. Auch aus dem Umfeld des FC Bayern hatte es zuletzt öffentliche Zeichen der Unterstützung gegeben.

So hatten unter anderem Lina Kimmich und Ines-Sarah Laimer, die Ehefrauen der Bayern-Stars Joshua Kimmich und ÖFB-Star Konrad Laimer, ein Instagram-Video mit "Gefällt mir" markiert, in dem Paarberaterin Ruth Marquardt die Art und Weise der Trennung kritisierte. Für Diskussionen sorgte vor allem der Zeitpunkt des Ehe-Aus. Erst im August war der zweite gemeinsame Sohn des Paares zur Welt gekommen.

Neuer mit unbekannter Frau in Brasilien gesichtet

Manuel Neuer arbeitet unterdessen an seinem sportlichen Comeback. Der 40-Jährige laboriert aktuell an einem Sehnenteilriss im rechten Fuß und sorgte zuletzt mit einer Reise nach Brasilien für Schlagzeilen, wo er mit einer unbekannten Frau gesichtet worden war. Mittlerweile setzt der Bayern-Kapitän seine Reha wieder in München fort.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund nahm den Tormann am Freitag in Schutz. "Er hat eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben, vor allem die Verletzung jetzt wieder", erklärte der Salzburger. Zu den privaten Angelegenheiten Neuers wollte sich Freund nicht näher äußern, mahnte angesichts der öffentlichen Diskussionen aber zur Vorsicht: "Man muss sehr vorsichtig sein, wo man sich anschließt, wenn man nicht die genauen Hintergründe weiß."